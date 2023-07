Schalke: Heimbereich von Auftaktgegner HSV ist ausverkauft

Schalke-News aus dem Trainingslager: So lief Tag eins in Mittersill

Essen. Zum Start der Zweitliga-Saison gastiert Schalke 04 beim Hamburger SV. Nach kurzer Zeit waren alle regulären Tickets für den Schlager vergriffen.

Wie schon vor zwei Jahren steht dem FC Schalke 04 zum Auftakt in die 2. Bundesliga ein wahres Schlagerspiel bevor. Beim Hamburger SV eröffnen die Königsblauen am Freitag, 28. Juli (20.30 Uhr) die Saison.

Es ist das Duell zweier Traditionsklubs mit großer Fanbase, die in die Bundesliga aufsteigen. Kein Wunder, dass der Andrang auf die Tickets immens ist.

Nur eine Stunde, nachdem der HSV am Dienstag den Kartenverkauf für Mitglieder startete, war das gesamte Kontingent vergriffen. Lediglich Business-Tickets sind noch erhältlich. Das teilten die Norddeutschen mit und sprachen auf ihrer Website von einem "Riesen-Ansturm auf den Saisonauftakt".

Derweil haben die Schalker 5400 Gästekarten erhalten. Bis zum 17. Juli (9.04 Uhr) können sich S04-Fans auf Tickets für die Partie im Volkspark bewerben. Dass das gesamte Kontingent ausgeschöpft wird, gilt als sicher - es sind bereits über 13.000 Anfragen eingegangen.

Zweikampf zwischen Schalke und HSV um den Zuschauer-Rekord?

So können sich die Vereine auf einen stimmungsvollen Saisonstart vor ausverkauftem Haus freuen. Schon bei den letzten acht Partien der abgelaufenen Spielzeit war der Heimbereich der Hamburger komplett gefüllt. Durchschnittlich kamen 53.470 Zuschauer zu den 17 Heimspielen - damit stellten die Rothosen einen Weltrekord auf. So gut wurden die Spiele eines Zweitligisten noch nie besucht.

In der anstehenden Runde könnte Schalke dem HSV diese Bestmarke streitig machen. Alle verfügbaren Karten für die Heimspiele in der Veltins Arena wurden in Windeseile aufgekauft.

Schon vor zwei Jahren startete die Zweitliga-Saison mit diesem Traditionsduell - damals in Gelsenkirchen (1:3). Genau wie das Rückspiel (1:1) war die Begegnung damals ausverkauft. Allerdings fanden beide Partien aufgrund von Corona-Beschränkungen vor deutlich kleineren Kulissen statt. In gut zwei Wochen treffen sich die Schwergewichte dann erstmals seit vielen Jahren in einem buchstäblich vollem Haus.

