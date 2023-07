Schalke: Hechelmann über Aydin-Deal und Abwehr-Zugänge

Hamburg/Gelsenkirchen. Schalkes Sportdirektor spricht über den bevorstehenden Transfer von Mehmet Aydin. Der Wechsel dürfte im S04-Kader für Bewegung sorgen.

Verletzungsbedingt stand Mehmet Aydin am Freitagabend bei der 3:5-Niederlage von Schalke 04 beim HSV nicht im Aufgebot. Zu einem Einsatz des 21 Jahre alten Deutsch-Türken wird es in der laufenden Zweitligasaison auch aller Voraussicht nach nicht mehr kommen – denn er steht vor einem Wechsel in die Türkei.