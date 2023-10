Schalke: Hechelmann spricht über Ouédraogo-Gerüchte

Gelsenkirchen. Viel dreht sich bei Schalke 04 um Assan Ouédraogo. Große Klubs zeigen Interesse, die U17-WM steht an. Was sagt S04-Sportdirektor Hechelmann?

Die Saison des FC Schalke 04 ist bisher so schwierig, dass die positivste Personalie gegenwärtig etwas untergeht: Assan Ouédraogo, 17 Jahre alt, hat sich bei den königsblauen Profis festgespielt und in Windeseile in die Notizbücher der europäischen Top-Klubs gedribbelt - dabei kannten ihn noch vor einem halben Jahr nur Experten. Der offensive Mittelfeldspieler, im Sommer U17-Europameister geworden, ist ein Lichtblick der Zweitliga-Saison. Doch wie lange bleibt er bei den Schalkern? Das ist seit Wochen und auch gegenwärtig Bestandteil vieler Diskussionen.