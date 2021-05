Schalke hat Trainer-Entscheidung für das U-23-Team getroffen

Gelsenkirchen. Die Entscheidung ist gefallen: Torsten Fröhling (54) bleibt Trainer der U-23-Mannschaft des FC Schalke 04 und wird in seine vierte Saison gehen.

Die Entscheidung ist gefallen: Torsten Fröhling wird die U-23-Mannschaft des FC Schalke 04 auch in der kommenden Saison trainieren und damit in seine vierte Saison bei den Königsblauen gehen. Unverändert bleibt auch das Duo der Co-Trainer beim aktuellen Tabellenzehnten der Fußball-Regionalliga: Tomasz Wałdoch und Kai Hesse.

„Torsten hat in den vergangenen drei Jahren bewiesen, was er kann“, sagt Gerald Asamoah, der Schalker Lizenzspieler-Koordinator und U-23-Manager. „Neben seinem fachlichen Wissen überzeugt er vor allem mit Empathie. Torsten versteht die Jungs und kann sich gut in sie hineinversetzen. Das ist für die Entwicklungsförderung enorm wichtig.“ In diese Kerbe schlägt auch Mathias Schober, der neue Direktor Knappenschmiede und Entwicklung. „Das Gesamtpaket stimmt“, sagt er. „Deswegen freuen wir uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit Torsten.“

Torsten Fröhling: „Mir macht es unheimlich viel Freude, hier auf Schalke zu arbeiten“

Unter Torsten Fröhlings Leitung schafften einige königsblaue Talente den Sprung aus dem U-23-Team in die Lizenzspieler-Mannschaft: Nassim Boujellab, Jonas Carls, Timo Becker und Matthew Hoppe haben ihre ersten Profiverträge beim FC Schalke 04 unterschrieben. Bereits drei aktuelle U-23-Talente durften in dieser Saison Bundesliga-Luft schnuppern. MittelstürmerLuca Schuler gab sein Debüt am 28. November beim 1:4 bei Borussia Mönchengladbach, während Torwart Sören Ahlers und Florian Flick bei Bundesliga-Spielen in den Kader der Profis gerückt sind.

„Ich freue mich sehr, dass die gute Zusammenarbeit in die Verlängerung geht“, sagt der 54-jährige Torsten Fröhling, der die Schalker U 23 vor zwei Jahren aus der Ober- zurück in die Regionalliga geführt und vor zwei Wochen bei der U 23 Borussia Dortmunds mit seinem Team aus einem 0:3 ein 3:3 gemacht hat. „Das ist eine Bestätigung für das gegenseitige Vertrauen zwischen den Verantwortlichen und mir. Mir macht es unheimlich viel Freude, hier auf Schalke zu arbeiten und in Gelsenkirchen zu leben. Die gemeinsame Arbeit von der U 8 bis hin zur ersten Mannschaft ist durchweg angenehm. Die Jungs weiterzuentwickeln und zu fördern, ist eine Aufgabe, die ich mit Leidenschaft erfülle.“ (AHa)

