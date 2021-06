Schalke-Hammer! Kolasinac und Huntelaar müssen gehen

Gelsenkirchen. Die Abgänge 12 und 13 stehen beim Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 fest. Es betrifft zwei Herzens-Schalker, deren Status noch offen war.

Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 hat zwei schmerzhafte Entscheidungen getroffen. Der Klub hat entschieden, die Engagements mit den Herzblut-Schalkern Sead Kolasinac und Klaas-Jan Huntelaar nicht für die kommende Saison in der 2. Bundesliga zu verlängern. Die Verträge der Beiden enden am 30. Juni, ursprünglich hatten sich die Königsblauen offengehalten, ob sie noch ein Angebot bekommen.

"Sportlich wie menschlich schmerzt uns diese Entscheidung“, unterstreicht Peter Knäbel, Vorstand Sport und Kommunikation des FC Schalke 04. "Mit Blick auf die derzeitige Budget- und Kaderstruktur – all die bekannten und öffentlich diskutierten Herausforderungen – war sie alternativlos. So ehrlich müssen wir sein“, wird Knäbel zitiert.

Der 27-jährige Kolasinac war im Winter vom FC Arsenal aus der Premier League auf Leihbasis gekommen und hatte auf viel Geld verzichtet, um Schalke helfen zu können. Gern wäre er auch in der 2. Bundesliga geblieben, doch die Hürden sind einfach zu hoch. Kolasinac müsste seinen Vertrag bei Arsenal, der noch bis zum 30. Juni 2022 läuft, auflösen – und dann auf sehr viel Geld verzichten. Die Schalker haben aber weder Geld noch Zeit. Die Vorbereitung beginnt bereits in zwei Wochen.

Auch der 37-jährige Huntelaar war in der Winterpause gekommen, ablösefrei von Ajax Amsterdam. Ursprünglich hatte er verkündet, seine Karriere nach dem Schalke-Halbjahr beenden zu wollen. Doch in Interviews vor dem Saisonende deutete er an, sich ein Jahr in der 2. Bundesliga vorstellen zu können. Dazu kommt es aber nicht. Das hat auch finanzielle Gründe – aktuell stehen noch zu viele Stürmer unter Vertrag, die Schalke noch nicht losgeworden ist. Noch einen weiteren Angreifer benötigt Trainer Dimitrios Grammozis nicht. Ein Stürmer-Typ wie Huntelaar steht schon unter Vertrag – es ist Simon Terodde, der ablösefrei vom HSV kommt.

Der Stand der Schalke-Planungen (3. Juni 2021)

Zugänge (5): Danny Latza (Mainz 05), Simon Terodde (HSV), Victor Palsson (Darmstadt 98), Marcin Kaminski (VfB Stuttgart), Thomas Ouwejan (AZ Alkmaar)

Leih-Rückkehrer, der eingeplant ist: Markus Schubert (Eintracht Frankfurt)

Abgänge (13): Klaas-Jan Huntelaar, Steven Skrzybski, Alessandro Schöpf, Bastian Oczipka, Benjamin Stambouli, Shkodran Mustafi, Nabil Bentaleb (Verträge laufen aus), Sead Kolasinac (kehrt eigentlich zum FC Arsenal zurück), Frederik Rönnow, Gonçalo Paciencia (kehren beide zu Eintracht Frankfurt zurück), Kilian Ludewig (kehrt zu RB Salzburg zurück), William (kehrt zum VfL Wolfsburg zurück), Jonas Carls (wäre von Vitoria Guimaraes zurückgekehrt, wechselt zum SC Paderborn).

Schalke-Spieler, die unter Vertrag stehen, aber bei einem passenden Angebot gehen können: Amine Harit, Suat Serdar, Matija Nastasic, Salif Sané, Omar Mascarell, Benito Raman, Mark Uth, Hamza Mendyl - dazu die Leih-Rückkehrer Sebastian Rudy (Hoffenheim) und Ozan Kabak (FC Liverpool)

Status offen: Blendi Idrizi, Rabbi Matondo (kehrt von Stoke City zurück), Ahmed Kutucu (kehrt von Heracles Almelo zurück)

Torhüter (3): Ralf Fährmann, Markus Schubert, Michael Langer

Abwehr (6): Marcin Kaminski, Thomas Ouwejan, Malick Thiaw, Mehmet Aydin, Kerim Calhanoglu, Timo Becker

Mittelfeld (6): Danny Latza, Victor Palsson, Florian Flick, Can Bozdogan, Nassim Boujellab, Levent Mercan

Sturm (2): Simon Terodde, Matthew Hoppe

