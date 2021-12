Schalke: Halil Altintop sieht ein tolles Bleron-Krasniqi-Tor

Bleron Krasniqi brachte Schalkes U 23 mit 1:0 in Führung.

Gelsenkirchen. Die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 trennen sich vom TSV Alemannia Aachen wie im Hinspiel. Es endet 1:1. 350 Zuschauer kommen ins Parkstadion.

Die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 haben sich keinen Regionalliga-Sieg unter den Weihnachtsbaum gelegt. Das Team von Trainer Torsten Fröhling kam gegen den TSV Alemannia Aachen nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Im Vergleich zur Startelf von der 1:2-Niederlage bei der U 21 des 1. FC Köln nahm Torsten Fröhling drei Änderungen vor: Für Felix Wienand, der mit den Schalker Profis zum Spiel der 2. Bundesliga beim Hamburger SV ist, rückte Michael Zadach zwischen die Pfosten, und für den verletzten Mateo Aramburú stand Daniel Kyerewaa in der ersten Elf sowie für Björn Liebnau Profi Kerim Çalhanoğlu.

In der ersten Halbzeit herrscht große Langeweile

Um gleich auf den Punkt zu kommen: Die erste Halbzeit war ein Langweiler. Okay: Das Schalker U-23-Team hatte vielleicht etwas mehr Ballbesitz und leichte Vorteile, aber zu zwingenden Chancen kam es nicht einmal. Und als sich in der 29. Minute mal was anbahnte, erklärten sich alle Königsblauen solidarisch zur Unentschlossenheit – als Letzter Daniel Kyerewaa.

Auf der anderen Seite war noch weniger los, auch wenn Schalkes Keeper Michael Zadach in der 22. Minute einmal seinen 16-Meter-Raum verlassen musste, um vor Alemannia-Stürmer Jannik Mause zu klären. Die Aachener Fans aber feierten die wenigen lichten Momente ihres Teams, auch die beiden Schüsse von Mergim Fejzullahu übers beziehungsweise neben das Tor (22, 23.).

Marcel Damaschek gleicht für Alemannia Aachen aus

Nach der Pause leisteten beide Mannschaften ihren Beitrag, dass diese Partie nicht als Not-gegen-Elend-Spiel in die Geschichtsbücher der Regionalliga West eingeht. Und Halil Atintop, der gebürtige Gelsenkirchener und ehemalige Schalke-Profi unter den 350 Zuschauern, sah einen tollen Treffer der Königsblauen. Bleron Krasniqi nahm den Pass von Jimmy Kaparos auf, wackelte Aachens Kapitän Peter Hackenberg so aus, dass diesem schwindelig wurde, und schloss knallhart ins lange Eck ab – 1:0 (70.). Später erhielt der Schalker Torschütze wie auch Aachens Christian Gartner nach einer Rudelbildung von Schiedsrichterin Vanessa Arlt die Gelbe Karte.

Die Freude über den Führungstreffer war jedoch sechs Minuten später schon wieder dahin: Profi Timo Becker und Kapitän Mika Hanraths rutschten beide am Ball vorbei, und Marcel Damaschek schloss dann ganz clever ins lange Eck ab, so dass die Partie wie das Hinspiel mit 1:1 endete.

So haben sie gespielt:

Tore: 1:0 Bleron Krasniqi (70.), 1:1 Marcel Damaschek (76).

FC Schalke 04 U 23: Zadach - Becker, Schell, Hanraths, Çalhanoğlu (63. Mende) - Müller, Kaparos (90.+1 Scheller) – Scienza (89. Liebnau), Kyerewaa (80. Maden), Berisha - Krasniqi.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04