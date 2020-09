Schalke: Guido Burgstaller vor Wechsel zum FC St. Pauli

Gelsenkirchen. Guido Burgstaller wird Schalke 04 wohl noch kurzfristig verlassen. Der Stürmer steht vor einem Wechsel zum FC St. Pauli.

Angreifer Guido Burgstaller steht vor einem Abschied von Fußball-Bundesligist FC Schalke 04. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll der Österreicher zum FC St. Pauli wechseln und hat dort bereits seinen Medizincheck absolviert.

Auf Schalke hatte der 31-Jährige zuletzt einen schweren Stand. In den ersten beiden Ligaspielen beim FC Bayern (0:8) und gegen Werder Bremen (1:3) stand er nicht im Kader. Zuletzt hatten unter anderem die beiden Neuzugänge Vedad Ibisevic (kam von Hertha BSC) und Goncalo Paciencia (kam von Eintracht Frankfurt) den Vorzug vor Burgstaller.

Schalke-Stürmer Guido Burgstaller blieb 19/20 ohne Tor in der Bundesliga

Mit Ahmed Kutucu (soll verliehen werden) und Mark Uth stehen zudem zwei weitere Mittelstürmer im Kader der Gelsenkirchener. Uth stand in den ersten beiden Pflichtspielen der Saison jeweils in der Startelf und erzielte auch das bislang einzige Schalker Tor.

Sollte sich Burgstaller den Hamburgern anschließen, wäre es für ihn eine Rückkehr in die 2. Bundesliga. Denn schon für den 1. FC Nürnberg stürmte der Österreicher in Deutschlands zweithöchster Spielklasse. Zwischen Januar 2015 und Januar 2017 lief der Angreifer insgesamt 70-mal für die Franken auf und erzielte dabei 34 Treffer.

Unter dem inzwischen freigestellten S04-Trainer David Wagner kam er schon in der vergangenen Saison nur selten über die Jokerrolle hinaus. In 21 Ligaspielen blieb Burgstaller in der Spielzeit 2019/20 ohne Treffer. (fs)