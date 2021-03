Schalke-Gruppe stellt klar: "Tönnies ist nicht beteiligt"

Essen. Die Initiative, die Schalke 04 in der gegenwärtigen Krise mithelfen will, hat Gesichter - die Sprecher sind Uli Paetzel und Frank Haberzettel.

Die "Geheimgruppe" hat nun Gesichter: In einer Pressekonferenz stellten sich am Mittwoch die Köpfe der Initiative vor, die tiefgreifende Vorschläge für die Zukunft des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 hat - die Initiative, die Kontakte zu Ralf Rangnick (62), dem möglichen neuen Sportvorstand, knüpfte. Einer der Sprecher, Professor Uli Paetzel, widerlegte die Befürchtung vieler Fans, Ex-Boss Clemens Tönnies wäre an der Gruppe beteiligt.