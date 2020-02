Schalke: "Großes Fragezeichen" hinter Serdar und McKennie

Fußball-Bundesligist Schalke 04 muss im Heimspiel gegen den SC Paderborn womöglich auf die Mittelfeldspieler Weston McKennie und Suat Serdar verzichten. Laut Trainer David Wagner steht hinter beiden ein „großes Fragezeichen“.

Nationalspieler Serdar plagt sich seit dem 0:0 bei Hertha BSC am vergangenen Wochenende mit einer Sprunggelenksprellung, Mittelfeldallrounder McKennie spielte im DFB-Pokal am Dienstag (3:2 n.V. gegen Hertha BSC) trotz Knöchelproblemen 60 Minuten unter Schmerzen. „Beide werden Belastungstests machen“, erklärt Wagner. Ob sie gegen den SCP eine Option sind, entscheide sich erst in letzter Minute.

Schalke 04: Jonjoe Kenny fällt mit Bänderriss gegen Paderborn aus

Wie schon in den vergangenen Spielen wird auch Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny mit einem Bänderriss gegen die Paderborner fehlen. Beim Engländer hat man Hoffnung, dass er in der kommenden Woche gegen Mainz 05 wieder einsatzfähig ist.

Definitiv fallen die Langzeitverletzten Salif Sane (Riss des Außenmeniskus), Benjamin Stambouli (Bruch des Fußwurzelknochens), Daniel Caligiuri (Innenbandriss) und auch Markus Schubert (Patellasehnenprobleme) aus. Trotz der angespannten Personallage, ist der S04-Coach optimistisch, dass sein Team die Ausfälle kompensieren kann. „Wir können nicht verhehlen, dass wir Probleme haben, doch wir finden Lösungen. Die Jungs haben es bisher super gemacht, sind gegen Widerstände angegangen und haben sich vor ihnen aufgetürmt“, lobte der Trainer.

David Wagner: Gegenwind macht die Mannschaft noch hungriger

Statt sich vom Gegenwind wie den aktuellen Verletzungsproblemen verunsichern zu lassen, macht es seine Mannschaft „noch hungriger“, stellt der Trainer klar. „Dafür ist zu einem großen Teil das Stadion verantwortlich. Deswegen bin ich sehr sehr froh dass wir zu Hause spielen. Auch die Arena ist aufgefordert, diese Widerstände zusammen mit der Mannschaft anzugehen und Lösungen zu finden.“

Als Paradebeispiel dafür nennt Wagner die spektakuläre Aufholjagt im Pokal-Achtelfinale. Trotz 0:2-Pausenrückstand schaffte es Königsblau dank der Treffer von Daniel Caligiuri und Amine Harit noch in die Verlängerung. Dort schoss der eingewechselte Benito Raman die Schalker in der 115. Minute zum Sieg.