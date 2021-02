Schalke: Gross begnadigt Nabil Bentaleb - Einsätze möglich

Gelsenkirchen. Der zuletzt suspendierte Nabel Bentaleb kehrt in den Trainingsbetrieb der Schalker zurück. Einsätze sind nicht ausgeschlossen.

Kehrtwende im Umgang mit Nabil Bentaleb bei Fußball-Bundesligist Schalke 04. Der zuletzt suspendierte Mittelfeldspieler kehrt in den Trainingsbetrieb der Schalker Lizenzspielermannschaft zurück. Wie der Verein am Dienstagnachmittag verkündet hat, gab es zuletzt Gespräche mit Trainer Christian Gross.

Damit ist für den 26 Jahre alten Algerier auch eine Rückkehr in den Spieltagskader möglich. Nach Angaben der Schalker hat Bentaleb in den vergangenen Tagen bereits die notwendigen Corona-Tests absolviert und darf deshalb auch mit Blick auf das Hygienekonzept der DFL wieder zur Mannschaft stoßen. In den vergangenen Monaten hielt er sich mit einem Personaltrainer fit.

#S04-Update: Nach einem Gespräch mit @nabilbentaleb42 hat Chef-Trainer Christian Gross entschieden, den Mittelfeldspieler zurück in den Kreis des Teams zu holen ⬇️#S04 | 🔵⚪ | #Bentaleb — FC Schalke 04 (@s04) February 9, 2021

Aufgrund von disziplinarischen Verfehlungen hatte bereits Gross' Vorgänger Manuel Baum Ende November 2020 entschieden, Bentaleb zu suspendieren. Auch Gross sah bislang keinen Anlass dem Mittelfeldspieler eine neue Chance zu geben. Erst Ende Januar sagte der Trainer, er habe sich mit einem möglichen Comebacks Bentalebs beschäftigt, sei dann aber zu dem klaren Ergebnis gekommen: "Das ist kein Thema." Nun also die Kehrtwende.

