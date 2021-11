Schalke: Grammozis wütet gegen Schiedsrichter - "Frechheit"

Bremen. Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis geht eigentlich respektvoll mit Schiedsrichtern um. Nach dem 1:1 in Bremen platzte ihm der Kragen.

Es lief die vierte und letzte Minute der Nachspielzeit im hart umkämpften Zweitliga-Spiel zwischen Werder Bremen und Schalke 04. Die Königsblauen führten mit 1:0, als der Ball in Richtung des Bremers Roger Assalé flog. Der war gerade in Schalkes Strafraum gelaufen. Mit dem Arm nahm Assalé den Ball mit, umkurvte S04-Abwehrspieler Henning Matriciani, fiel theatralisch hin - der Ball landete in den Armen von S04-Torwart Martin Fraisl.

Spiel vorbei? Nein.