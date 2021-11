Schalke: Grammozis bestätigt - Zalazar ist Startelf-Kandidat

Gelsenkirchen. Rodrigo Zalazar ist bei vielen Schalke-Fans beliebt. Zuletzt saß er zweimal draußen. Nun ist eine Rückkehr in die Startelf möglich.

Von vielen Fans wird diese Änderung in der Startelf des FC Schalke 04 seit zwei Wochen gefordert: Sie wollen Mittelfeldspieler Rodrigo Zalazar in der Startformation sehen. Vor dem Zweitliga-Heimspiel gegen den SV Sandhausen (Samstag, 13.30 Uhr/Sky) machte Trainer Dimitrios Grammozis sowohl den Anhängern als auch Zalazar Hoffnung. "Rodri ist eine Option", sagte Grammozis am Donnerstag in einer Medienrunde.