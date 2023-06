Schalke gibt den Nächsten ab - Calhanoglu geht nach Fürth

Gelsenkirchen. Zwei Abgänge an einem Tag: Nur wenige Stunden nach Jordan Larsson gab Bundesliga-Absteiger Schalke 04 auch Kerim Calhanoglu ab.

Wieder einer weniger: Linksverteidiger Kerim Calhanoglu verlässt den Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 und schließt sich dem Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth an. Der 20-jährige Linksverteidiger stand noch bis Juni 2024 bei den Königsblauen unter Vertrag. Sollte Fürth Calhanoglu weiterverkaufen, wäre Schalke am Erlös beteiligt. Es ist am Dienstag bereits der zweite Abgang: Zuvor war Jordan Larsson fest zum FC Kopenhagen gewechselt.

"Wir freuen uns, dass wir Kerim auf seinem Weg in den Profifußball auf Schalke begleiten konnten. Alle Parteien sind sich einig, dass Spielpraxis für seine Weiterentwicklung nun wichtig ist und der Transfer daher der richtige Schritt ist", sagte Sportdirektor André Hechelmann. Fürths Sportchef Rachid Azzouzi erklärte: "Er hatte zuletzt viele Trainerwechsel und viel Unruhe in seinen Vereinen, was für die Entwicklung eines jungen Spielers nicht immer förderlich ist." Calhanoglu unterschrieb einen Zweijahresvertrag plus Option für ein weiteres Jahr. Die Voraussetzungen in Fürth nannte Calhanoglu "top".

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Calhanoglu war im Juli 2020 von der TSG Hoffenheim nach Gelsenkirchen gekommen und hatte noch ein Jahr unter Trainerlegende Norbert Elgert in der U19 verbracht. Bereits als U19-Spieler feierte er sein Profidebüt und kam in der ersten Bundesliga-Abstiegssaison unter Trainer Dimitrios Grammozis viermal zum Einsatz.

Zur Zweitliga-Saison 2021/22 rückte er fest in den Profikader auf, stand aber im Schatten von Thomas Ouwejan. Er spielte nur zehnmal für Schalke, dabei gelang ihm eine Vorlage. Auch in der Hinrunde der abgelaufenen Bundesliga-Saison spielte er keine Rolle. Drei Bundesliga-Einsätzen stehen elf Partien für die U23 (ein Tor, sechs Vorlagen) in der Regionalliga West gegenüber. Im Januar 2023 wechselte er auf Leihbasis zum Zweitligisten SV Sandhausen, spielte achtmal (eine Vorlage), stieg aber mit dem SVS in die Dritte Liga ab. Eine Perspektive auf Schalke hat er nicht mehr. Ouwejan und Henning Matriciani könnten links hinten spielen, zudem schaut sich Sportdirektor André Hechelmann nach einer Verstärkung um. In Calhanoglu sieht er sie nicht.

Nun versucht Calhanoglu einen Neustart in der Zweiten Liga. Und ist dort Gegner von Schalke.

Die Schalke-Übersicht

Zugänge: -

Leihspieler, die zurückkehren: Dries Wouters (KV Mechelen / soll gehen), Marvin Pieringer (SC Paderborn), Reinhold Ranftl (Austria Wien / soll gehen), Florian Flick (1. FC Nürnberg), Blendi Idrizi (Jahn Regensburg / soll gehen)

Wer soll kommen / bleiben: Ron Schallenberg (SC Paderborn), Tim Skarke (Union Berlin), Sepp van den Berg (FC Liverpool)

Abgänge: Alex Kral (Union Berlin), Maya Yoshida, Timothée Kolodziejczak, Nassim Boujellab (alle Vertragsende), Alexander Schwolow (kehrt zu Hertha BSC zurück), Moritz Jenz (kehrt zum FC Lorient zurück), Tom Krauß (kehrt zu RB Leipzig zurück), Jere Uronen (kehrt zu Stade Brest zurück), Eder Balanta (kehrt zum FC Brügge zurück), Michael Frey (kehrt zu Royal Antwerpen zurück)

Verkaufte Leihspieler: Can Bozdogan (FC Utrecht, 1 Mio), Jordan Larsson (FC Kopenhagen, 2,5 Mio), Kerim Calhanoglu (SpVgg Greuther Fürth)

Wer könnte gehen: Marius Bülter (TSG Hoffenheim)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04