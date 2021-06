Schalke gibt Blendi Idrizi einen Profivertrag

Gelsenkirchen. Der nächste Platz im Zweitliga-Kader von Schalke 04 ist besetzt: Blendi Idrizi unterschrieb einen Profivertrag. Er könnte aber verliehen werden.

Drei Spieler haben den FC Schalke 04 zuletzt verlassen. Durch die Abgänge von Sebastian Rudy, Mark Uth und Suat Serdar ist wieder Platz für Neue. Ein klassischer Zugang ist Blendi Idrizi aber nicht. Der 23-Jährige, dessen Amateurvertrag bei den Königsblauen endete, unterschrieb einen bis Juni 2023 gültigen Profivertrag. Der Mittelfeldspieler hatte für Schalkes Regionalliga-Mannschaft acht Tore in 36 Spielen erzielt, bevor er am Saisonende, als Schalkes Abstieg schon feststand, zu den Profis aufrückte. In drei Partien erzielte er ein Tor - und debütierte anschließend sogar für die Nationalmannschaft des Kosovo.

Sportdirektor Rouven Schröder hat Idrizis Weg genau beobachtet. "Als sich Blendi die Chance bot, war er da und hat gezeigt, dass er das Potenzial besitzt, die Mannschaft mit seiner Qualität und Vielseitigkeit weiterzubringen", sagte Schröder und ergänzte: "Blendi steht noch am Anfang seines Weges und muss weiter so lernwillig und gierig bleiben, dann kann er in seiner Karriere den nächsten Schritt schaffen." Es gilt intern als nicht ausgeschlossen, dass Idrizi zu einem anderen Zweitligisten oder aber in die 3. Liga verliehen wird, um Spielpraxis zu sammeln. Seine Konkurrenz im Mittelfeld-Zentrum ist groß: Victor Palsson, Danny Latza und Florian Flick werden in der Hierarchie erst einmal vor ihm stehen.

Und doch ist er froh über die Profi-Chance: "Ich bin allen auf Schalke unheimlich dankbar, dass sie mir diesen Vertrauensvorschuss schenken, und ich werde alles dafür tun, um diesen mit guten Leistungen zurückzuzahlen." Idrizi behält die Rückennummer 36.

Der Stand der Schalke-Planungen (21. Juni 2021)

Zugänge (6): Danny Latza (FSV Mainz 05), Simon Terodde (Hamburger SV), Victor Palsson (Darmstadt 98), Marcin Kaminski (VfB Stuttgart), Thomas Ouwejan (AZ Alkmaar), Reinhold Ranftl (LASK Linz)

Leih-Rückkehrer, der eingeplant ist: Markus Schubert (Eintracht Frankfurt)

Abgänge (16): Klaas-Jan Huntelaar, Steven Skrzybski, Alessandro Schöpf, Bastian Oczipka, Benjamin Stambouli, Shkodran Mustafi, Nabil Bentaleb (Verträge laufen aus), Mark Uth (1. FC Köln), Suat Serdar (Hertha BSC), Sead Kolasinac (kehrt zum FC Arsenal zurück), Frederik Rönnow, Gonçalo Paciencia (kehren beide zu Eintracht Frankfurt zurück), Kilian Ludewig (kehrt zu RB Salzburg zurück), William (kehrt zum VfL Wolfsburg zurück), Jonas Carls (wäre von Vitoria Guimaraes zurückgekehrt, wechselt zum SC Paderborn), Sebastian Rudy (wäre von der TSG Hoffenheim zurückgekehrt, Vertrag wurde aufgelöst).

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04

Schalke-Spieler, die unter Vertrag stehen, aber bei einem passenden Angebot gehen können: Amine Harit, Matija Nastasic, Salif Sané, Omar Mascarell, Benito Raman, Hamza Mendyl - dazu Leih-Rückkehrer Ozan Kabak (FC Liverpool)

Status offen: Rabbi Matondo (kehrt von Stoke City zurück), Ahmed Kutucu (kehrt von Heracles Almelo zurück)

Torhüter (3): Ralf Fährmann, Markus Schubert, Michael Langer

Abwehr (7): Marcin Kaminski, Thomas Ouwejan, Reinhold Ranftl, Malick Thiaw, Mehmet Aydin, Kerim Calhanoglu, Timo Becker

Mittelfeld (7): Danny Latza, Victor Palsson, Florian Flick, Can Bozdogan, Nassim Boujellab, Levent Mercan, Blendi Idrizi

Sturm (2): Simon Terodde, Matthew Hoppe

Vorbereitungsplan des FC Schalke 04

Mo., 14. Juni: Corona-Test, erstes Treffen der Profis

Di./Mi., 15./16. Juni: Leistungstests

Do., 17. Juni, 15 Uhr: Erstes Training auf dem Rasen

Fr./Sa., 18./19. Juni: Kurz-Trainingslager in Billerbeck

Mi., 23. Juni: Testspiel gegen den PSV Wesel-Lackhausen, Parkstadion

So., 27. Juni: Testspiel gegen Hamborn 07 im Parkstadion

Di., 29. Juni, bis Sa., 10. Juli: Trainingslager in Mittersill, währenddessen Testspiele gegen Zenit St. Petersburg (3. Juli in Kufstein) und Shakthar Donezk (9. Juli in Mittersill)

Fr., 16. Juli: Testspiel gegen Vitesse Arnheim

23. bis 25. Juli: 1. Spieltag

Immer wissen, was auf Schalke gerade passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Schalke-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04