Brachte Schalke früh in Führung: Simon Terodde.

2. Bundesliga Schalke gewinnt in Kiel effektiv, spielt aber nicht immer souverän

Kiel. Schalke gewinnt beim 3:0 gegen Holstein Kiel sein erstes Spiel in der aktuellen Zweitligasaison durch Tore von Simon Terodde und Marius Bülter.

Zweimal Simon Terodde, einmal Marius Bülter: Schalkes neues Sturmduo hat die Königsblauen zum ersten Sieg in der Zweiten Liga geschossen. Der Bundesliga-Absteiger gewann am Sonntag mit 3:0 (2:0) bei Holstein Kiel, doch der Auftritt war beileibe nicht so souverän, wie es das Ergebnis ausdrückt. Positiv gesehen: Schalke agierte ungemein effektiv und eiskalt im Abschluss.

Blendi Idrizi ersetzt den verletzten Danny Latza

Vor dem Spiel wurde im Holstein-Stadion netterweise das Schalker Vereinslied “Blau und Weiß” gespielt - bei drei Kielern kamen da Erinnerungen auf: Denn Fabian Reese, Phil Neumann und Steven Skrzybski haben eine Schalker Vergangenheit - nun stand dieses Trio in der Kieler Startelf gegen Königsblau. Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis wechselte seine erste Elf gegenüber dem HSV-Spiel (1:3) nur einmal: Für den verletzten Kapitän Danny Latza begann erwartungsgemäß Blendi Idrizi.

Prächtiger Start für Schalke 04

Ähnlich wie vor einer Woche gegen den HSV erwischte Schalke auch diesmal wieder einen prächtigen Start: Nach gerade einmal 65 Sekunden brachte Simon Terodde den Bundesliga-Absteiger schon mit 1:0 in Führung. Die Vorarbeit kam von Thomas Ouwejan, der eine Freistoßflanke aus dem rechten Halbfeld vors Tor brachte: Terodde nahm den Ball gekonnt mit dem Fuß und verwandelte zur Schalker Führung (2.).

Der Vorsprung spielte den Gästen natürlich in die Karten. Kiel brauchte einige Minuten, um in die Partie zu kommen - Schalke zog sich zwar ein Stück weit zurück, behielt aber zunächst die Kontrolle. Viel lief im Spielaufbau über Linksverteidiger Ouwejan, der sich immer wieder nach vorne einschaltete und auch selbst den Anschluss suchte: In der 16. Minute zog der Niederländer aus der Distanz ab - der Flatterball touchierte noch die Latte des Kieler Tores. Und drei Minuten später konnte Holstein-Torwart Gelios einen Fernschuss von Marcin Kaminski erst im Nachfassen klären.

Zwar kam Kiel in der Zwischenzeit besser ins Spiel, aber so ganz überraschend fiel das 2:0 für Schalke in der 21. Minute nicht - und der Treffer war beinahe eine Kopie des ersten Tores: Wieder brachte Ouwejan einen Freistoß vors Tor, wieder schaltete Terodde am schnellsten und drückte die Kugel mit dem Fuß zum 2:0 ins Tor (21.).

Resse deckt Schalker Schwächen auf

Trotz der Führung hatte Schalke aber auch seine Schwächephasen - und die wurden vor allem von Fabian Reese aufgedeckt. Der frühere Schalker setzte die rechte S04-Defensive mit Reinhold Ranftl und Malick Thiaw einige Male gehörig unter Druck. In der 17. Minute wurde ein Schuss von Reese noch abgeblockt, souverän war das nicht. In der 28. Minute hatten die Gäste sogar Glück, dass ein Treffer von Steven Skrzybski keine Anerkennung fand - Reese hatte zuvor im Abseits gestanden. Kurz vor der Pause wurde ein weiterer Reese-Schuss zur Ecke abgeblockt - Schalke führte zur Halbzeit zwar mit 2:0, Kiel hatte sich in der Zwischenzeit aber 6:1 Ecken erspielt.

In der Kabine reagierte Grammozis mit einem Doppelwechsel: Mehmet Can Aydin und Timo Becker kamen für Reinhold Ranftl und Florian Flick - die Defensive wurde neu geordnet. Doch besser wurde es zunächst nicht - eher im Gegenteil. Zwar hatte Ouwejan in der 48. Minute noch einmal eine Freistoßchance (Gelios hielt), doch dann übernahm Holstein das Kommando. Erst verpasste Erras den inzwischen hochverdienten Anschlusstreffer, dann fischte Torwart Michael Langer einen Kopfball von Mühling aus der bedrohten Zone (56.).

Simon Terodde faltet Mitspieler lautstark zusammen

Schalke zog sich ängstlich zurück, einmal faltete Simon Terodde seine Mitspieler lautstark zusammen, weil die die Kieler ungestört gewähren ließen. Auch Grammozis reagierte mit einem zweiten Doppelwechsel: Yaroslav Mikhailov ersetzte Idrizi, und Dries Wouters kam für den angeschlagenen Thiaw - zwei Zweitliga-Debütanten.

Für die Gäste schien es nur noch um die Sicherung des Vorsprungs zu gehen, doch dann servierte ihnen Holstein-Kapitän Hauke Wahl die Vorentscheidung auf dem Silbertablett: Wahl vertändelte den Ball am eigenen Strafraum, Marius Bülter war der Nutznießer und vollendete für Schalke zum 0:3 in der 68. Minute.

Schalke durfte durchatmen, danach war Holstein der Stecker gezogen. Aydin hätte sogar auf 4:0 stellen können - eine der ganz wenigen Chancen, die Schalke an diesem Tag ausgelassen hatte. Holstein Kiel hingegen blieb das Pech treu, als Mees in der 82. Minute den Pfosten traf.

Das Spiel zum Nachlesen im Live-Ticker:

Immer wissen, was auf Schalke gerade passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Schalke-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04