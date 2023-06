Schalke: Gerald Asamoah bewegt S04-Fans - "frei nach Charly Neumann"

Gelsenkirchen. Schalke-Legende Gerald Asamoah wendet sich nach dem Abstieg mit einer emotionalen Botschaft an die Fans. Die Anhänger reagieren.

Gerald Asamoah ist auch einige Tage nach dem feststehenden Abstieg des FC Schalke 04 aus der Fußball-Bundesliga noch sichtlich getroffen. Auf Instagram wendete sich Schalkes Leiter Lizenz an die königsblauen Anhänger. Unter einem Foto, das ihn mit Blick Richtung S04-Fankurve in Leipzig zeigt, schreibt „Asa“: „Tut immer noch weh...Aber wir machen weiter. Wir stehen wieder auf. Weil wir Schalker sind!“

Schalke: Großes Lob von Gerald Asamoah an die Fans

Gerald Asamoah vervollständigt seinen Beitrag mit einem Riesen-Kompliment an die Schalker Fangemeinde: „Es ist schwer, die angemessenen Worte zu finden für den unfassbaren Support von allen Schalkern in dieser Saison. Danke dafür. Ohne euch hätten wir diese Rückrunde nicht geschafft.“

Bei den Anhängern kamen die Worte der Schalker Klub-Legende gut an. „Frei nach Charly Neumann“, schreibt Userin Gabriele Borgmeier auf Instagram, „in schlechten Zeiten müsst ihr Schalker sein, in guten haben wir genug davon.“ Ein anderer Nutzer stellt fest: „Im Moment sind wir der alte FC Köln: Hoch und runter. Aber der Abstieg fühlt sich nicht so schlimm an, da nicht wie das letzte Mal ein Trümmerhaufen, sondern eine Mannschaft abgestiegen ist, die Stabilität hatte.“ Zudem habe man mit Thomas Reis „einen Super-Trainer“ und sei in der Rückrunde „Neunter geworden.“ Fazit: „Köpfe hoch und aufsteigen.“ Ein anderer S04-Fan bedankt sich für die Schalker Energieleistung in der zweiten Saisonhälfte: „Ihr habt euch in der Rückrunde den Allerwertesten aufgerissen. Leider hat es am Ende nicht gereicht, aber ihr könnt dennoch stolz auf die Rückrunde sein.“

Haben Sie schon in unseren WAZ-Podcast reingehört? In fußball inside gibt es jede Woche die neusten Infos zu unseren großen Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Hören Sie jetzt die aktuelle Folge

In einem weiteren Beitrag heißt es: „Ich werde diesen Verein für immer lieben. Wahre Vereinsliebe kennt keine Liga. Wir sind Schalker, wir fallen gemeinsam hin, stehen immer wieder auf und kommen stärker denn je wieder zurück.“

Schalke: Aufmunternde Worte der Fans für Gerald Asamoah

Eine andere Userin schickt im sozialen Netzwerk aufmunternde Worte an Gerald Asamoah. „Ach, Asa Blondie: Aufstehen, Krönchen richten und weitermachen. Klar tut es weh, aber der Schmerz vergeht. Es geht im Leben immer irgendwie weiter. Auf Schalke auch. Trösten, reden, motivieren, alles geben und weitermachen. Mit den mega-treuen Fans im Rücken schafft ihr, schafft Schalke das.“ Dann folgt der nächste Tipp: „Also noch einen Tag weinen, traurig sein, schreien, enttäuscht sein. Dann ist gut damit. Nächsten Tag aufstehen, sich schütteln, Kopf gerade, Brust raus und weiter geht’s.“

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04