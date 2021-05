Schalke geht beim SC Fortuna Köln unter – 1:4-Klatsche

Nichts ging in Köln: Marouane Balouk und Schalkes U 23 unterlagen beim SC Fortuna mit 1:4.

Köln. Die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 verlieren ihr Regionalliga-Spiel beim SC Fortuna Köln mit 1:4. Jason Ceka geling am Samstag das Ehrentor.

In ihrem vorletzten Regionalliga-Saisonspiel haben die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 nichts zu bestellen. Die Mannschaft von Trainer Torsten Fröhling unterliegt beim Tabellenvierten SC Fortuna Köln mit 1:4 (0:2).

In der ersten Halbzeit fällt vor allem eines auf: Der SC Fortuna Köln ist verdammt effektiv, während es das Schalker U-23-Team in den ersten 45 Minuten nicht einmal schafft, Torwart Kevin Rauhut in Verlegenheit zu bringen. Nach einer Flanke von Luca Schuler bekommt Marouane Balouk den Ball nicht unter Kontrolle (7.), Henri Matter schickt Luca Schuler, der den Ball auch nicht beherrschen kann, ins Abseits (15.), und der A-Jugendliche Bleron Krasniqi fordert nach einem Zweikampf mit Dan-Patrick Poggenberg vergeblich von Schiedsrichter-Assistentin Nadine Westerhoff einen Hinweis für einen Elfmeter-Pfiff (22.) und trifft elf Minuten später das Außennetz.

Zwei Wechsel zur zweiten Hälfte: Ceka für Balouk und Scienza für Berisha

Auf der anderen Seite hat der zweimalige Fortuna-Torschütze Hamza Salman bei seinem 1:0 etwas Glück und bei seinem 2:0 herausragende Vorbereiter. Den Führungstreffer erzielt der 23-jährige per Abstauber, nachdem Schalkes Keeper Felix Wienand den Ball nach dem Schuss von Suheyel Najar zwar gehalten, aber nach vorne hat abprallen lassen (10.). Und beim zweiten Treffer braucht Hamza Salman nur noch zu vollenden, nachdem ihn Francis Ubabuike und Suheyel Najar großartig in Szene gesetzt haben (23.). Einen möglichen dritten Fortuna-Treffer verhindert Felix Wienand. Der A-Jugend-Keeper pariert den Ball nach einem Schuss von Jan-Luca Rumpf zur Ecke (28.).

Nach der Pause verändert Schalkes U-23-Trainer Torsten Fröhling seine Mannschaft im offensiven Mittelfeld auf zwei Positionen: Jason Ceka kommt für Marouane Balouk und Léo Scienza für Diamant Berisha. Das Ergebnis: keins. Für Fortuna-Schlussmann Kevin Rauhut bleibt es ein stressfreier Samstagnachmittag.

Jason Ceka gelingt der Ehrentreffer für die Schalker U-23-Mannschaft

Und als auf der anderen Seite Innenverteidiger Jan-Luca Rumpf nach einer Ecke von Suheyel Najar das 3:0 für die Kölner köpft (59.), ist die Partie eine halbe Stunde vor dem Schlusspfiff entschieden. Schließlich erhöht Francis Ubabuike nach einer Flanke von Nico Ochojski sogar noch auf 4:0 für das Team von Trainer Alexander Ende.

Und es passt dann an diesem Nachmittag auch ins Sommerkick-Bild der Schalker U-23-Mannschaft, dass Luca Schuler vom Elfmeter-Punkt an Fortuna-Keeper Kevin Rauhut scheitert (Léo Scienza ist gefoult worden) und anschließend am Tor vorbeiköpft. Immerhin gelingt Jason Ceka mit seinem zwölften Saisontreffer, einem Distanzschuss, noch das Ehrentor für das Fröhling-Team.

Die Statistik zum Spiel:

Tore: 1:0, 2:0 Hamza Salman (10., 23.), 3:0 Jan-Luca Rumpf (59), 4:0 Francis Ubabuike (73.), 4:1 Luca Schuler, 4:1 Jason Ceka (79.).

FC Schalke 04 U 23: Wienand - Frölich, Matriciani, Hanraths, Halbauer - Kaparos, Matter (80. Awassi) - Krasniqi (65. Kyerewaa), Balouk (46. Ceka), Berisha (46. Scienza) - Schuler.

