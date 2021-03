Schalke gegen Mainz wohl mit Rönnow, aber ohne Bentaleb

Gelsenkirchen. Bundesligist Schalke 04 trifft bei der Premiere seines neuen Trainers Dimitrios Grammozis auf Mainz 05. Ein Torhüter steht vor der Rückkehr.

Schalkes neuer Trainer Dimitrios Grammozis muss bei seiner Premiere an diesem Freitag (20.30 Uhr/ DAZN) zu Hause gegen Mainz 05 auf zehn verletzte Spieler verzichten, hofft aber auf die Rückkehr von Frederik Rönnow. Der Torwart hat nach seinen Adduktorenproblemen einen Trainingsversuch gestartet und könnte im Kellerduell zwischen die Pfosten zurückkehren. “Es sieht ganz gut aus”, berichtete Grammozis am Donnerstag. Endgültig grünes Licht kann es aber erst am Spieltag geben.

Schalke: Grammozis tendiert zu Rönnow

Rönnow war seit dem 20. Januar verletzt außer Gefecht. Grammozis tendiert aber dazu, den früheren Frankfurter trotz der langen Pause anstelle von Michael Langer spielen zu lassen. “Ich muss mit ihm persönlich noch sprechen. Wenn er fit ist, wäre es eine gute Sache, wenn er auflaufen könnte.” Beim 1:5 zuletzt in Stuttgart hatte Michael Langer das Schalker Tor gehütet, weil Ralf Fährmann sich eine Rippenverletzung zugezogen hat.

Fährmann führt die lange Liste der Spieler an, auf die Grammozis bei seinem Einstand definitiv verzichten muss. Neben dem Torhüter fallen weiterhin auch Matija Nastasic, Nassim Boujellab, Salif Sané, Mark Uth, Steven Skrzybski, Kilian Ludewig, Goncalo Paciencia und Klaas-Jan Huntelaar aus. Hinzu kommt gegen Mainz noch Nabil Bentaleb, der an Adduktorenproblemen laboriert. “Er wird definitiv ausfallen”, berichtet Grammozis. Wann mit den verletzten Spielern wieder zu rechnen ist, lässt Schalkes Trainer offen. Huntelaar zum Beispiel absolviert immer noch seine Reha, laut Grammozis geht es dem an der Wade verletzten Heimkehrer inzwischen aber besser.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Angesichts der Verletztenliste bleiben dem Gross-Nachfolger nicht allzu viele Optionen, um die Mannschaft zu verändern. Ob er, wie sein Vorgänger, auf eine Viererkette setzt oder ein anderes System bevorzugt, lässt er offen, um den Mainzern nichts zu verraten: “Es wäre unklug, Bo Svensson meine taktische Ausrichtung mitzuteilen.” Im Angriff deutet wieder vieles auf Matthew Hoppe hin. Eine Alternative wäre hier Benito Raman.