Schalke gegen Hertha BSC mit Terodde, Latza, Drexler: So erklärt Reis die Startelf

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 setzt im Abstiegskrimi gegen Hertha BSC auf Erfahrung. Trainer Thomas Reis baut sein Team um - so erklärt er die Startelf.

Vom bitteren 0:2 bei der TSG Hoffenheim könne der FC Schalke 04 nur die Stimmung der Fans mitnehmen, hatte Torwart Ralf Fährmann gesagt – und von einem Endspiel gegen Hertha BSC gesprochen. Auf die Unterstützung der Fans setzt Schalke natürlich auch am Freitagabend in der Veltins-Arena, vor allem aber auch auf anderes Personal: Er veränderte die Startelf auf fünf Positionen, unter anderem stürmt Simon Terodde.

„Heute setzen wir auf Erfahrung, weil der Druck immens ist, für beide Mannschaften. Wir wollen den verteilen“, sagte Trainer Thomas Reis vor dem Spiel bei DAZN, meinte aber auch: „Erfahrung allein wird nicht reichen.“

Ganz wichtig: Reis kann wieder auf Innenverteidiger Moritz Jenz setzen. Der Trainer erklärt, warum der Winter-Neuzugang, der zuletzt schmerzlich vermisst wurde, so wichtig ist: „Die Mannschaft fühlt sich mit ihm wohl. Er kann Zweikämpfe gewinnen, hat Dynamik und strahlt eine gewisse Persönlichkeit aus. Aber ich haben heute einige Persönlichkeiten auf dem Platz, von denen man sich natürlich viel verspricht. Moritz ist ein wichtiger Spieler – nicht allein der Heilsbringer, aber wir bekommen hohe Qualität dazu.“

Neben Jenz spielt Marcin Kaminski, Dauerbrenner der Zweitliga-Saison. Es wird erst sein dritter Einsatz in dieser Saison: Am ersten Spieltag in Köln hatte Kaminski 90 Minuten gespielt, danach nur noch eine Minute. Henning Matriciani rutscht nach links, wo Thomas Ouwejan seine Chance in Hoffenheim nicht nutzen konnte – Reis nahm ihn schon in der ersten Hälfte vom Feld. Im Mittelfeld setzt Reus Tom Krauß (21) auf die Bank, während der zwölf Jahre ältere Kapitän Danny Latza zu seinem fünften Startelfeinsatz kommt – Stichwort Erfahrung. Dominick Drexler (32) spielt statt Rodrigo Zalazar (23).

Und im Sturm startet Simon Terodde (35). Schalke stellt die mit Abstand schwächste Offensive der Liga, hat nur 21 Tore in 27 Partien erzielt. Winter-Neuzugang Michael Frey arbeitet zwar viel, hat aber als Mittelstürmer immer noch kein Tor für S04 erzielt. Nun bekommt Terodde eine Chance, der seit der Frey-Verpflichtung nur noch Joker war. Terodde soll, wie Kaminski auch, für zusätzliche Gefahr bei Standards sorgen.

Schalke: Reis will aktives Verteidigen sehen

Zur taktischen Herangehensweise gegen Hertha sagt der Trainer: „Wir wissen, dass wir in gewissen Positionen nicht das höchste Tempo haben, dass uns andere Mannschaften voraus sind, deswegen müssen wir ein gutes taktisches Verhalten haben. Wir wollen hart am Mann sein. Wichtig ist mit der Kulisse, dass jeder auf seinem Mann steht und die Zweikämpfe gewinnt.“ Aktives Verteidigen sei entscheidend für das Schalker Spiel. Reis: „Wichtig ist, dass man heute sieht, dass wir aus den Fehlern von Hoffenheim gelernt haben.“

