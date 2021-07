Schalke-Test Schalke gegen Donezk: So wird das Testspiel im Live-Stream übertragen

Mittersill/Gelsenkirchen. Zum Abschluss des Trainingslagers trifft Schalke auf Shakhtar Donezk. Wir erklären, wo das Spiel kostenlos im Live-Stream zu sehen ist.

Die schweißtreibenden Tage im Trainingslager haben für den FC Schalke 04 schon am Samstag ein Ende. Bevor es jedoch aus dem österreichischen Mittersill zurück in die Heimat nach Gelsenkirchen geht, steht für die Königsblauen noch ein Testspiel auf dem Programm. Am Freitag spielt die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis gegen den ukrainischen Spitzenklub Shakhtar Donezk.

Im Rahmen des Trainingslagers ist es für Schalke das zweite Testspiel, zum zweiten Mal geht es gegen einen echten Spitzenklub, zum zweiten Mal einen Klub aus Osteuropa. Bereits am vergangenen Samstag spielte S04 gegen den russischen Meister Zenit St. Petersburg. Der Zweitligist erkämpfte sich ein 0:0.

Nun wartet als Donezk. Heißt: Für die Schalker gibt es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten, denn Yevhen Konoplyanka ist Teil des Shakhtar-Kaders. Zwischen 2016 und 2019 stand er auf Schalke unter Vertrag.

Das Spiel zwischen Schalke und Shakhtar Donezk wird am Freitag live übertragen. Wo und wann, das erklären wir Ihnen in diesem Artikel.

Schalke gegen Donezk live: Die Rahmendaten zum Testspiel

Begegnung: Schalke 04 gegen Shakhtar Donezk

Datum: 09.07.2021

Anstoß: 18.00 Uhr:

Spielort: Stadion Mittersill, Österreich

Schalke gegen Donezk kostenfrei im Live-Stream sehen: So geht’s

Das wichtigste vorweg: Anders als das Testspiel gegen Zenit St. Petersburg wird die Begegnung gegen Donezk nicht im Free-TV übertragen. Das 0:0 gegen die Russen wurde zuletzt noch live bei ServusTV übertragen.

Im Kreis versammelt: Die Profis des FC Schalke 04 vor einem Testspiel gegen Zenit St. Petersburg. Foto: RHR-Foto

Doch Fans der Schalker können sich dennoch freuen, denn auch Schalke gegen Donezk wird am Freitag live und kostenfrei zu sehen sein – nämlich im Live-Stream. Schalke 04 bietet bei YouTube einen solchen Stream auf seinem Kanal an. Dort kann das Testspiel ohne vorherige Anmeldung oder ähnliches geschaut werden. (fs)

