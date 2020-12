Schalke feuert Trainer Baum - Stevens übernimmt

Gelsenkirchen. Nach nicht einmal drei Monaten hat sich Schalke 04 von Manuel Baum getrennt. Bis Weihnachten übernimmt Trainer-Legende Huub Stevens.

Paukenschlag beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04: Einen Tag vor dem vorentscheidenden Kellerduell gegen Arminia Bielefeld (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) trennten sich die Königsblauen vom glücklosen Trainer Manuel Baum. Bis Weihnachten übernimmt nach Informationen dieser Redaktion Trainer-Legende Huub Stevens. Schalkes Jahrhunderttrainer sitzt auch beim DFB-Pokalspiel gegen Regionalligist SSV Ulm 1846 (Dienstag, 18.30 Uhr/Sky) auf der Bank.

Vierte Schalke-Amtszeit für Jahrhunderttrainer Stevens

Das vierte Engagement von Stevens bei seinem Herzensklub Schalke, in dessen Aufsichtsrat er aktuell sitzt, soll sich aber auf die beiden Spiele beschränken. Wenn Schalke am 2. Januar (18.30 Uhr/Sky) bei Hertha BSC antritt, soll ein neuer Mann übernommen haben. Im Gespräch ist Friedhelm Funkel, der nach seinem Aus bei Fortuna Düsseldorf im Frühjahr 2020 eigentlich kein Amt mehr übernehmen wollte. Sollten die Schalker aber bis zum Berlin-Spiel keinen Trainer finden, ist es unwahrscheinlich, aber nicht ganz unmöglich, dass Stevens noch länger bleibt. Der 67-Jährige hatte bis in den letzten Tag ausgeschlossen, dass er überhaupt wieder übernimmt.

Erstmals übernahm Stevens die Königsblauen im Jahr 1996. In sechs Jahren bis 2002 holte er mit den "Eurofightern" den Uefa-Cup (1997), zweimal den DFB-Pokal (2000, 2001) und wurde 2001 "Meister der Herzen". In seiner zweiten Amtszeit half er Schalke im September 2011 nach dem plötzlichen Rücktritt von Ralf Rangnick und führte das Team auf Anhieb ins Europa-League-Viertelfinale sowie auf den dritten Platz und damit direkt in die Champions League. Am 16. Dezember 2012 beurlaubte Schalke Stevens nach einer Reihe siegloser Spiele. Stevens dritte Amtszeit war auf wenige Wochen beschränkt. Als Nachfolger von Domenico Tedesco bewahrte er Schalke in acht Wochen von Mitte März bis Mitte Mai 2019 vor dem Abstieg. Nun soll er Schalke zum ersten Erfolg nach der schwarzen Serie von 28 Spielen in Folge ohne Liga-Sieg führen.

Auch Sportvorstand Schneider gerät unter Druck

Auch für Sportvorstand Jochen Schneider wird es nun eng - der Aufsichtsrat sieht aber intern wie extern aktuell keine Alternative. Der glücklose Sportchef hat aber die nächste falsche Trainer-Entscheidung zu verantworten. Schneider hatte im Sommer 2020 an David Wagner festgehalten - das bezeichnet er inzwischen selbst als Fehler. Baum setzte er gegen skeptische Aufsichtsrats-Mitglieder durch. Doch der Trainer gewann von zehn Liga-Spielen keins, vier endeten mit einem Unentschieden.

Die finanziell angeschlagenen Schalker müssen künftig drei Trainer bezahlen - Wagner und Baum stehen noch bis 2022 unter Vertrag. Und bald kommt der neue Mann. Erst einmal bereitet Stevens das Team auf das Bielefeld-Spiel vor - nur noch ein negativer Corona-Test trennt ihn vom ersten Kontakt zur Mannschaft.