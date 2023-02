Schalke fast komplett: Niklas Tauer trainiert wieder

Sechs Spieler hat Schalke 04 in diesem Winter geholt. Nach dem Testspielsieg gegen die SG Wattenscheid 09 am Dienstag hat unser Reporter Robin Haack ein Transfer-Fazit gezogen

Gelsenkirchen. Gute Nachrichten für den FC Schalke 04: Niklas Tauer ist wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Somit fehlt nur noch ein Duo.

Bereits in den vergangenen Wochen wurde es auf dem Trainingsplatz des FC Schalke 04 wieder voller, am Mittwoch ist ein weiterer Spieler zurückgekehrt. Beim Vormittagstraining begrüßte Trainer Thomas Reis auch Niklas Tauer, der nach seinem Muskelfaserriss zum ersten Mal wieder mit seinen Kollegen auf dem Platz stand. Damit fehlen gegenwärtig lediglich die Langzeitverletzten Sepp van den Berg und Sebastian Polter.

Tauer wechselte erst im Winter auf Leihbasis vom 1. FSV Mainz 05 zu S04, er steht bis 2024 bei den Königsblauen unter Vertrag. Der defensive Mittelfeldspieler verletzte sich in der Vorbereitung jedoch früh und fehlte Schalke in den ersten drei Bundesliga-Spielen nach der Pause dementsprechend. Für Mainz absolvierte Tauer in dieser Saison drei Spiele, in denen er insgesamt 90 Minuten auf dem Rasen stand.

Ob Tauer allerdings gleich am Wochenende im Spiel bei Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18.30 Uhr) eine Option für den Schalker Kader ist, bleibt abzuwarten. Immerhin verpflichteten die Königsblauen am Dienstag kurz vor Schluss des Transferfensters noch Eder Balanta, der ebenfalls für das defensive Mittelfeld eingeplant ist. Zudem ist ebenfalls Alex Kral wieder fit, er wurde beim 0:0 gegen den 1. FC Köln eingewechselt. Balanta feierte noch am Tage seiner Ankunft sein Schalke-Debüt, als er beim 6:0-Testspielsieg über Regionalligist SG Wattenscheid 09 auf dem Platz stand. Reis dürfte sich freuen, in der Mittelfeldzentrale nun also wieder mehr Optionen zur Verfügung stehen zu haben.

