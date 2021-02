Schalke-Fans mit besonderer Aktion vor Derby gegen BVB

Gelsenkirchen. Der Fanclub “Blau-Weißes GEsocks Waltrop” hat unter dem Motto GEmeinsam fürs Derby Schalke gegen den BVB eine Aktion ins Leben gerufen.

Zumindest die Schalker Fans zeigen sich auch in der Krise des Vereins kreativ. Der Fanclub “Blau-Weißes GEsocks Waltrop” hat unter dem Motto GEmeinsam für Schalke eine Aktion ins Leben gerufen, die am Samstag beim Derby gegen Borussia Dortmund zum ersten Mal zu bestaunen sein wird. Dann werden über zahlreichen Sitzschalen in der Arena weiße T-Shirts hängen, die mit dem individuellen Namen und der großen Nummer 04 bedruckt sind. Die Aktion wurde bereits vor Wochen auf der Facebook-Seite des Fanclubs gestartet. Dort heißt es: “GEmeinsam wollen wir der Mannschaft und dem Verein FC Schalke 04 zeigen, dass wir, auch wenn wir nicht in die Arena dürfen, trotzdem mit Herz und Seele dabei sind. Dafür geben wir unser letztes Hemd.” Beim Derby sollen angeblich mehr als 6200 T-Shirts in der Arena zu sehen sein, die Aktion geht danach aber noch weiter.

Ein T-Shirt kostet 15 Euro. Ein Teil des Erlöses wird nach Angaben des Fanclubs an eine karitative Einrichtung in Gelsenkirchen gespendet. Die T-Shirts, die jetzt in der Arena zu bestaunen sind, gibt es nach der Aktion zurück.

“Wir hatten vorher schon unser Vereinsbanner aufhängen lassen, aber so ein bisschen hat mir das nicht gereicht. Ich wollte mehr machen”, sagte Dirk Knüvener, der Vorsitzende des Fanclubs, dem WDR. (fs)