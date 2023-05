FC Schalke 04 Schalke-Fans in Blau und Weiß: Gänsehaut-Atmosphäre in der Arena

Gelsenkirchen. Viel wurde in den vergangenen Tagen über die Choreo der Schalke-Fans gesprochen. Am Samstagnachmittag war es dann so weit.

So ein Bild hat es beim FC Schalke 04 noch nicht gegeben. Während des Heimspiels gegen Eintracht Frankfurt war nahezu der komplette Unterrang der Arena in Weiß gehalten, der Oberrang in Blau. Hintergrund ist eine gemeinsame Aktion des Vereins und der aktiven Fan-Szene, die alle Stadionbesucher dazu aufgerufen haben, in blauen beziehungsweise weißen Oberteilen zu erscheinen, um ein einheitliches Bild zu erzeugen.

Die Schalke-Fans sorgen gegen Eintracht Frankfurt für eine Gänsehaut-Atmosphäre. Foto: dpa

Wie groß die Begeisterung in Fankreisen für diese Aktion war, war schon am Vorabend des Spiels zu erkennen, als die Ultras auf dem Vereinsgelände spezielle Choreo-Shirts verkauft haben. Denn das Interesse an den Shirts übertraf alle Erwartungen. Tausende Fans waren vor Ort, um T-Shirts zu kaufen. An den Verkaufsständen bildeten sich Schlangen von mehr als hundert Metern Länge.

Schalke-Trainer Thomas Reis mit viel Lob für die Fans

Nötig waren diese speziellen T-Shirts allerdings nicht, um Teil der Choreografie zu sein – denn die Hauptsache war, dass die Fans in blauen, beziehungsweise weißen Oberteilen kamen. Ganz egal, ob T-Shirt, Trikot, Pullover oder Jacke.

Alle in blau und weiß: Die Schalke-Fans sorgen im Spiel gegen Eintracht Frankfurt für eine sensationelle Stimmung. Foto: Getty

Schon vor dem Spiel lobte Trainer Thomas Reis die Fans für diese Form der Choreografie. „Ich finde es sensationell. Mir persönlich gibt das Zusatz-Energie“, sagte er auf der Pressekonferenz. Von seinen Spielern verlangte der Coach, dass sie trotz dieser emotionalen Umstände „einen kühlen Kopf bewahren“. Er hofft, dass die Aktion keinen zusätzlichen Druck erzeuge, sondern etwas Positives auslösen kann.

