Schalke-Fans beschenken Kult-Fan Weihnachten im Pflegeheim

Gelsenkirchen. Einige Fans des Zweitligisten FC Schalke 04 haben sich zu Weihnachten etwas Besonderes ausgedacht. Sie halfen einem erkrankten S04-Anhänger.

Rührend! Schalke-Anhänger Olivier Kruschinski hat an Heiligabend einem S04-Kult-Fan im Pflegeheim einen Besuch abgestattet. Und er kam nicht mit leeren Händen. Kruschinski überreichte ihm Fanartikel und Dinge für den täglichen Bedarf im Wert für annähernd 1.000 Euro.

Schalke-Fan Erich bekam zweifelhaften Spitznamen

S04-Fan Erich ist in der Schalker Fanszene sprichwörtlich bekannt wie der berühmte bunte Hund. Drei Jahrzehnte war er ständiger Begleiter der Königsblauen, obwohl das Leben es nicht immer gut meinte mit ihm. Sein Spruch: „Ey, hasse mal ne Mark“ oder später eben Euro, hat wohl jeder Anhänger des FC Schalke 04 schon mal irgendwo an irgendeinem Winkel der Republik oder Europas gehört. Das brachte ihm auch den zweifelhaften Spitznamen „Asi-Erich“ ein.

Aber viele gaben gerne. Und irgendwie hat es Erich immer geschafft, bei den Spielen seiner Königsblauen dabei zu sein. Bis ihm die Gesundheit einen Strich durch die Rechnung machte. Inzwischen lebt er in einem Pflegeheim. Dass die Schalker Fanszene Menschen wie ihn nicht vergisst, bewies Olivier Kruschinski an Heiligabend. „Am Mittag habe ich Erich meinen traditionellen Weihnachtsbesuch abgestattet und ihm in unser aller Namen ein frohes Fest gewünscht. Ihm geht es im Übrigen richtig gut, er lässt EUCH ALLE herzlich grüßen“, schrieb Kruschinski auf Facebook.

Schalke-Fans sammeln rund 1000 Euro

Als damaliger Vorsitzender des S04-Suportersclubs hat er 2015 die Hilfsaktion für den alleinstehenden S04-Fan ins Leben gerufen. Seitdem besucht er ihn zu Weihnachten in seiner Einrichtung. „Natürlich kam ich nicht mit leeren Händen. Erich ist einmal mehr reich beschenkt und von Kopf bis Fuß komplett (!) neu eingekleidet worden. Natürlich musste dafür, so weit wie möglich, der S04-Shop herhalten“, schreibt „Oli4“. Auch die Pfleger auf der Station bekamen Süßigkeiten und einen Gutschein. Insgesamt konnten durch die Spenden der Schalke-Fans knapp 1000 Euro ausgegeben werden. Eine tolle Aktion.

