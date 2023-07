Schalke: Fan-Ärger im Trainingslager - Gemeinde genervt von S04-Aufklebern

Essen/Mittersill. Rund 250 Schalke-Fans haben ihre Mannschaft ins Trainingslager nach Mittersill begleitet. Einige Einwohner in Österreich sind genervt.

Eine Fahrt ins Sommertrainingslager im österreichischen Mittersill - das gehört für einige Fans des FC Schalke 04 seit vielen Jahren dazu.

Schalke zum siebten Mal im Trainingslager in Österreich

Schon zum siebten Mal bereiten sich die Königsblauen derzeit in der Region Oberpinzgau auf die anstehende Saison vor. Begleitet wurden sie abermals von einer Schar von Anhängern. Das Auftakttraining in Österreich am vergangenen Samstag sahen rund 250 mitgereiste Schalker.

Die Einwohner der Region sind also an Urlauber in blau-weißer Fankleidung gewöhnt - ärgern sich zum Teil aber offenbar über deren Verhalten. So sollen viele Schalke-Aufkleber an öffentlichen Orten in Mittersill und Umgebung angebracht worden sein: etwa auf Verkehrsschildern.

Das werde teilweise als "lästig" betrachtet, berichtet der Österreichische Rundfunk (ORF) in seiner Online-Ausgabe. Schließlich müssen die Sticker in mühsamer Kleinstarbeit wieder entfernt werden. Vereinzelt sollen S04-Anhänger auch Lackspray genutzt haben, heißt es weiter. Zudem soll am vergangenen Freitag der Gemeindebrunnen geschäumt haben. Ob auch hinter diesem Fall Fans aus dem Ruhrgebiet stecken, bleibt offen.

Damit die mitgereisten Schalker im Vorbereitungscamp auch abseits vom Verfolgen der Trainingseinheiten und Testspiele auf ihre Kosten kommen, bietet der Verein verschiedene Programmpunkte an.

Dazu gehören etwa Gesprächstermine mit Verantwortlichen. Am heutigen Mittwochabend stellen sich Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor Andre Hechelmann den Fragen der Fans. Am Vormittag wurde eine Wanderung für interessierte Anhänger organisiert. Am Freitag steigt zudem wie "Blau-Weiße Nacht", wo die Fans auch auf die Mannschaft treffen.

Schalke testet am Samstag gegen den Klub von Lukas Podolski

Schalke bereitet sich noch bis zu kommenden Sonntag (16. Juli) in Mittersill auf die Zweitliga-Saison vor. Nach dem 0:2 gegen den FC Kopenhagen steht am Samstag noch ein zweites Testspiel an: Es geht gegen das polnische Gornik Zabrze um Lukas Podolski.

