Schalke-Faktencheck: Ist Skarke ein Kandidat für Königsblau?

Die WM-Pause ist vorbei. Schalke-Reporter Andreas Ernst berichtet über die Neuigkeiten nach dem Training des FC Schalke 04 in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Wer steht auf den Wunschlisten des FC Schalke 04? Tim Skarke von Union Berlin soll ein Kandidat sein. Doch stimmt das? Ein Faktencheck.

Ausführlich hatte Trainer Thomas Reis vom FC Schalke 04 am Donnerstag beim Trainingsauftakt klargestellt, wie die Suche nach neuen Spielern läuft. Gemeinsam mit Sportvorstand Peter Knäbel hatte er erarbeitet, auf welchen Positionen Bedarf herrscht und was die Kandidaten erfüllen müssen. Geeignete und vermutlich bezahlbare Kandidaten schlugen beide Seiten vor. Daraus entstand pro Position eine Liste. Laut "Bild" steht auch Flügelspieler Tim Skarke vom Liga-Rivalen 1. FC Union Berlin darauf. Ist das so? Ein Faktencheck.