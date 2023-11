Schalke: Fährmann und Karaman fehlen - Ouédraogo zurück

Trotz des 2:1-Siegs in Nürnberg, offenbaren sich beim FC Schalke 04 noch einige Baustellen. Was Trainer Karel Geraerts schon gut im Griff hat und was besser werden muss. Unsere Reporter Matthias Heselmann, Andreas Ernst und Sinan Sat reden darüber in 19:04 Minuten - der Schalke-Talk.

Gelsenkirchen. Zwei Tage nach dem 2:1-Erfolg in Nürnberg sind die Profis von Schalke 04 in eine kurze Trainingswoche gestartet - und das ohne zwei Stammspieler.

Eine kurze Trainingswoche absolvieren die Zweitliga-Profis des FC Schalke 04 - schon am Freitag (18.30 Uhr/Sky) steht das nächste Punktspiel gegen die SV Elversberg an. Die Königsblauen hoffen auf den dritten Sieg in Folge, um ins Tabellen-Mittelfeld zurückzukehren.

Schalke: Fährmann soll am Freitag im Tor stehen

Im öffentlichen Training am Montag fehlten aber zwei Stammspieler. Torwart Ralf Fährmann plagen Rippenschmerzen, er blieb in der Trainingshalle. Am Dienstag soll er aber wieder auf den Rasen zurückkehren. Sein Einsatz am Freitag scheint nicht gefährdet zu sein. Bei Kenan Karaman, in Schalkes Offensive aktuell unverzichtbar, sieht das etwas anders aus - er war beim 2:1-Sieg in Nürnberg wegen Rippenschmerzen ausgewechselt worden. Am Dienstag wird er via MRT untersucht. "Dann wissen wir mehr", sagte Gerald Asamoah, der Leiter der Lizenzspielerabteilung.

Vier weitere Profis, die in Nürnberg nicht im Kader standen, fehlten auch am Montag auf dem Platz: Angeschlagen sind Linksverteidiger Tobias Mohr (Oberschenkel), Kapitän Simon Terodde (Knöchel) und Cedric Brunner (Leiste). Mittelfeldspieler Paul Seguin spürt weiter die Folgen der Magen-Darm-Grippe. Terodde und Brunner trainierten individuell, Terodde mit Ball, Brunner übte Sprints. Der Rechtsverteidiger wird sehr vermisst, seine Rückkehr ins Teamtraining ist in der Länderspielpause vorgesehen.

Assan Ouédraogo stand normal auf dem Trainingsplatz, nachdem er in Nürnberg Schmerzen im Oberschenkel gespürt hatte. Die Schalker wollen abwarten, wie Ouédraogo die Trainingseinheit verarbeitet und dann entscheiden: Bleibt er bis zum Spiel gegen Elversberg oder fliegt er zur U17-WM nach Indonesien?

