Schalke: Fährmann im Tor - Brunner auf der Bank

Gelsenkirchen Am Samstag tritt Schalke 04 bei Fortuna Düsseldorf an. Trainer Karel Geraerts kann wieder auf seinen Stammtorwart Ralf Fährmann setzen.

Länderspielpause beendet! Trainer Karel Geraerts hat die Profis des FC Schalke 04 in den zwei Wochen zu harten Trainingseinheiten und zwei Testspielen gebeten - um die Fitness zu verbessern und um zu sehen, wer sich aus der zweiten Reihe und der U23 anbietet. Doch wie wird er am Samstag aufstellen, wenn S04 bei Fortuna Düsseldorf antritt (20.30 Uhr/Sport 1 und Sky)? Das ist noch offen, konkrete Antworten gab es am Donnerstag bei einer Pressekonferenz auf drei Fragen.

Die erste betrifft Torwart Ralf Fährmann: Der erfahrene Schalker, der beim Aufwärmen vor dem Spiel gegen Elversberg (1:2) passen musste und von Justin Heekeren vertreten wurde, ist wieder fit. „Ralf hat seit Montag mit der Gruppe trainiert, ist bei 100 Prozent“, sagte Geraerts. Diese Zeitung sprach den Trainer darauf an, dass Fährmann vier Verletzungen innerhalb von sechs Monaten hatte. „Sehe ich darin ein Problem? Ich will, nicht nur bei Ralf, die Spieler so oft wie möglich auf dem Trainingsplatz sehen. Wenn du viel Training verpasst, kannst du keine physischen Schritte nach vorn machen“, antwortete der Trainer. Heißt: Glücklich ist er über die zahlreichen Wehwehchen nicht.

Es ist wichtig, einen Spieler seiner Qualität zurückzuhaben. Schalke-Trainer Karel Geraerts über Cedric Brunner

Die zweite klare Antwort: Rechtsverteidiger Cedric Brunner ist nach Leistenproblemen zwar wieder fit, steht am Samstag aber noch nicht in der Anfangsformation. „Als ich kam, war er schon verletzt. Zu Beginn der Länderspielpause hat er seine ersten Schritte im Training gemacht, dann 60 Minuten im Test gegen Maasmechelen gespielt, um Spielrhythmus zu bekommen. In dieser Woche war er dann komplett dabei. Für die Startelf ist es noch zu früh, es ist aber wichtig, einen Spieler mit diesen Qualitäten zurückzuhaben.“

Die dritte klare Antwort: Aus der U23 wird der von vielen Fans geforderte Rechtsverteidiger Steven van der Sloot nicht befördert, auch wenn er im Test bei der PSV Eindhoven (2:0) einen guten Eindruck hinterlassen hatte. In dieser Woche trainierte er nicht mit den Profis, sondern mit der U23. „Ich war glücklich mit seiner Leistung in Eindhoven, ich habe ihn da zum ersten Mal live gesehen. Sie müssen mir aber Zeit für die nötige Analyse geben, um zu entscheiden, was ich in den kommenden Wochen mache“, sagte Geraerts. Heißt: Van der Sloot fährt nicht mit nach Düsseldorf - ein dauerhaftes Nein ist das aber nicht. Erste Wahl dürfte in Düsseldorf erneut Henning Matriciani sein.

So könnte Schalke in Düsseldorf spielen

Fährmann - Kalas, Kaminski, Murkin - Matriciani, Schallenberg, Tempelmann, Ouwejan - Drexler - Lasme, Karaman.

Kandidaten für die Schalke-Bank

Heekeren, Langer (Torwart), Baumgartl, Brunner, Tauer, Kabadayi, Kozuki, Idrizi, Seguin, Terodde, Polter, Topp

Es fehlen

Latza, Ouédraogo, Müller, Greiml (alle verletzt)

