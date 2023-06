Schalke: Ex-Frau wünscht sich Abschiedsspiel für Rudi Assauer

Schalke: So lief die Mitgliederversammlung am Samstag

Schalke: So lief die Mitgliederversammlung am Samstag

Gelsenkirchen. Bei der Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 kam am Samstag Britta Assauer zu Wort. Sie hat einen Wunsch für ihren verstorbenen Ex-Mann.

Die Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 in der Schalker Arena verlief ganz lange ohne Überraschungen. Auch die von vielen Fans erhoffte Verkündung eines Spielers oder neuen Hauptsponsors bleib aus. Erst ganz gegen Ende wurde es überraschend.

Schalke: Britta Assauer sprach vorher mit Peter Knäbel

Zunächst verkündete S04-Fan Norbert Hauka seine Idee mit der unverzinsten Spende in Höhe von 50.000 Euro. Dann trat als letzte Rednerin Britta Assauer auf der Bühne ans Rednerpult. Die letzte Ehefrau von Rudi Assauer, von der sich der Ex-S04-Manager 2012 nach achtmonatiger Ehe wieder getrennt und dann scheiden gelassen hatte, hatte ein besonderes Anliegen.

Schalke-Legende Rudi Assauer mit seiner Ex-Frau Britta bei einer Gala im Jahr 2011. Foto: Uwe Schaffmeister / WAZ

"Mein Name ist Britta Assauer. Ich bin gerade ganz aufgeregt, aber mich hat gerade die liebe Ansprache für den Rudi dazu bewogen, mich hier hinzustellen. Ich hatte ein Anliegen und es mit Peter (Knäbel, die Red.) schon ganz kurz mal im Vertrauen besprochen, aber ich glaube jetzt ist der Moment es mal laut zu sagen", sagte sie.

"Wir haben soviel von Ehre und Stolz gehört und auch, dass der Benedikt Höwedes vielleicht nicht den guten Abgang hier hatte und jetzt geehrt worden ist. Rudi wäre im kommenden Jahr 80 Jahre alt geworden und er hatte auch nie ein Abschiedsspiel. Und mir würde es sehr am Herzen liegen - und ich glaube, euch auch - wenn er das zu seinem 80. bekommen würde."

Vor drei Wochen sei sie mit diesem Wunsch an Peter Knäbel herangetreten. Unter den bisherigen Geschäftsführungen sei das unmöglich gewesen, aber jetzt sehe sie den Zeitpunkt als gekommen an. "Er ist hier unvergessen und bleibt immer in den Herzen und ich denke, er ist noch heute bei uns und schaut, was aus Schalke wird", so Assauer weiter. "Rudi ist auch ein Baumeister dieser wunderbaren Schalke-Geschichte und ich fände es toll, wenn er diese Ehre bekommen könnte."

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Schalkes Vorstandvorsitzender Bernd Schröder zeigte sich anschließend überrascht, wollte ein Spiel aber auch nicht ausschließen. "Das habe ich ja zum ersten Mal gehört. Ich finde den Vorschlag intuitiv eigentlich ganz gut, das zu machen", meinte er. "Das müssen wir dann intern diskutieren, wann es reinpasst, wie es reinpasst, wie man das machen kann. Man muss dem Ganzen ja auch einen Rahmen geben. Man kann ja nicht einfach sagen: Abschiedsspiel Rudi Assauer und dann schauen wir mal, wer kommt."

Schalke will Spiel für Rudi Assauer prüfen

Prüfen wolle man das aber auf alle Fälle. Denn: "Man bekommt es ja mit, welche Emotionen das ausgelöst hat, als Britta Assauer auf die Bühne gekommen ist. Insofern gucken wir uns das in Ruhe an." Die Fans stimmten auf ihre Weise über den Vorschlag ab. Es gab tosenden Applaus für die Rednerin, die in einem S04-Trikot mit der Rückenbeflockung "Assauer" erschienen war.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04