Schalke-Jubiläumsfeier: Eurofighter Olaf Thon fehlt wegen Corona

Gelsenkirchen. Anlässlich des Jubiläums des Uefa-Pokal-Sieges von 1997 treffen sich die Eurofighter Samstag auf Schalke. Der damalige Kapitän wird fehlen.

Der 21. Mai 1997 wird auf Schalke ewig unvergessen bleiben. Es ist der Tag des größten Erfolgs der Vereinsgeschichte: dem Gewinn des Uefa-Pokals. Als krasser Außenseiter setzte sich Schalke 04 damals im Elfmeterschießen gegen das Star-Ensemble von Inter Mailand durch. Die in Gelsenkirchen noch immer legendären Eurofighter wurden geboren.

In wenigen Wochen jährt sich das Final-Rückspiel in Mailand zum 25. Mal. Ein Ereignis, das auf Schalke in diesem Jahr gewürdigt wird. Zum letzten Heimspiel der laufenden Zweitliga-Saison gegen den FC St. Pauli an diesem Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) laden die Königsblauen alle Eurofighter ein. Im Rahmenprogramm der Partie werden die Helden von Mailand noch einmal gefeiert.

Grenzenloser Jubel in Mailand: Schalke feiert im Jahr 1997 nach dem Sieg gegen Inter den Gewinn des Uefa-Pokals. Foto: firo

Trainer-Ikone Huub Stevens hat das Wiedersehen zusammen mit seinen damaligen Spielern Youri Mulder, Johan de Kock und Olaf Thon organisiert. Etliche Telefonate wurden geführt, die gemeinsame WhatsApp-Gruppe glühte. Der Großteil der damaligen Spieler, Trainer und Betreuer, die ein Kapitel der königsblauen Vereinsgeschichte geschrieben haben, werden am Samstag dabei sein.

Schalke-Legende Olaf Thon an Corona erkrankt

Aber: Ausgerechnet Ur-Schalker Olaf Thon (56) wird das Wiedersehen verpassen. Am Dienstag wurde der Kapitän der Eurofighter positiv auf das Coronavirus getestet. Dass er am Samstag zu Hause bleiben muss, bedauert der gebürtige Gelsenkirchener enorm. Schon mehrfach hatte er betont, wie sehr er sich auf das Wiedersehen gefreut hatte. „Trotzdem sind noch rund 85 Prozent der Eurofighter dabei“, sagt Thon der WAZ. Fehlen wird etwa Jiri Nemec, der als Trainer mit dem tschechischen Drittliga-Klub Sokol Brozany im Einsatz ist.

Geplant ist, dass die Eurofighter am Samstag rund 45 Minuten vor dem Anpfiff auf den Rasen kommen. Dort werden Interviews geführt und einige emotionale Videos von 1997 gezeigt. Nach dem Spiel werden die Eurofighter und ihre Familien dann im VIP-Bereich des Stadions weiterfeiern – im Schalker Traum-Szenario haben sie dann sogar doppelten Grund dazu. Sollte Schalke gegen St. Pauli gewinnen und Darmstadt 98 am Freitag in Düsseldorf Punkte liegen lassen, wäre der Schalker Wiederaufstieg in die Bundesliga perfekt. Eine grenzenlose Party wäre in diesem Fall garantiert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04