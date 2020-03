DFB-Pokal Schalke: Erinnerungen an 2002 - so wirft man die Bayern raus

Gelsenkirchen. Schalke benötigt am Dienstag im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Bayern München ein kleines Fußballwunder. Ein solches ist S04 2002 gelungen.

Die Vorzeichen vor dem Pokalkracher des FC Schalke gegen Bayern München scheinen klar. Der Rekordmeister kommt mit breiter Brust nach Gelsenkirchen. Tabellenführer in der Bundesliga, das Viertelfinale in der Champions League im Blick. Offensivfußball, der begeistert. Auf der anderen Seite steckt Schalke in der Krise.

In der Bundesliga läuft es nicht. Zuletzt gab es ein 0:5 gegen Leipzig und ein 0:3 in Köln. Dazu eine lange Verletztenliste und eine Torwartdiskussion, nachdem Alexander Nübel, der im Sommer zu den Bayern wechselt, in Köln erneut schwer gepatzt hat. Die Fans schrien "Nübel raus". Keine guten Aussichten vor dem Spiel am Dienstag.

Auch die Statistik im DFB-Pokal macht kaum Mut. In zehn Jahren gab es hier das Duell Schalke - Bayern. Acht Mal kamen die Münchner weiter, nur zwei Mal die Königsblauen. Zuletzt gewann Schalke in der Saison 2010/11 - damals in München. Den einzigen Pokalsieg in Gelsenkirchen gab es am 6. März 2002.

Schalke entscheidet das Spiel in der Verlängerung

Ein denkwürdiger Abend auf Schalke. Auch 2002 gab es Verletzungssorgen. Der damalige S04-Trainer Huub Stevens musste auf Stürmer Emile Mpenza und Abwehrspieler Tomasz Hajto verzichten, doch am Ende triumphierte Schalke. 2:0 hieß es nach Verlängerung. Marco van Hoogdalem traf zur Führung. Was für ein Tor. Nach einer Ecke traf er aus 17 Metern mit einem fulminanten Schuss. Dann das 2:0 durch Jörg Böhme. Per Außenrist verlud er Oliver Kahn zur Entscheidung.

Schalke stand Kopf, zog ins Finale ein und gewann wenig später den DFB-Pokal durch ein 4:2 gegen Bayer Leverkusen. Fast auf den Tag 18 Jahre später wird am Dienstag das Viertelfinale gegen die Bayern angepfiffen. Vielleicht sollte Schalkes-Trainer David Wagner seiner Mannschaft das Video zeigen, das es aus dem Jahr 2002 gibt (siehe oben).

Denn in diesen Tagen kann die Mannschaft jede Motivationsspritze gebrauchen. Um am Ende vielleicht wieder so zu jubeln, wie Stevens, Waldoch, Wilmots und Co im Jahr 2002.

So spielten sie damals

Schalke: Reck - Oude Kamphuis, van Hoogdalem, Waldoch, van Kerckhoven - Asamoah (101. Djordjevic), Nemec (77. Agali), Möller, Böhme (118. Büskens) - Sand, Wilmots

Bayern München: Kahn - Kuffour, Robert Kovac, Linke, Lizarazu - Hargreaves, Effenberg, Jeremies (69. Fink), Sergio (69. Pizarro) - Santa Cruz, Elber (91. Zickler)

Tore: 1:0 van Hoogdalem (100.), 2:0 Böhme (115.)

Schiedsrichter: Herbert Fandel (Kyllburg)

Zuschauer: 60.683 (ausverkauft)