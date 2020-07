Schalke erhält Zusage für Erteilung einer Landesbürgschaft

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 hat bestätigt, eine Bürgschaft des Landes NRW zu erhalten. Weitere Details gab der Fußball-Bundesligist jedoch nicht bekannt.

Nun ist es offiziell. In einer Mitteilung am Dienstagmorgen gab der Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 bekannt: "Der FC Schalke 04 kann bestätigen, dass der Verein am Montag (27.7.) vom Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen die Zusage für die Erteilung einer Landesbürgschaft erhalten hat."

Bürgschaft für Kredit

Schalke habe "diese Bürgschaft in der Erwartung beantragt, bei der Entscheidung nicht anders als Wirtschaftsunternehmen aus anderen Bereichen behandelt zu werden". Der Verantwortung, "die mit einer solchen Bürgschaft verbunden ist", sei den verantwortlichen bewusst. Man bitte jedoch um Verständnis, dass keine weiteren Details veröffentlich würden.

Aus einer vertraulichen Vorlage der Regierung für den Finanzausschuss des Landtags, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, ging bereits vor einigen Wochen hervor, dass es sich um eine Bürgschaft von 31,5 Millionen Euro für einen Kredit über insgesamt 35 Millionen Euro handelt. Wie das Finanzministerium in der Vorlage ausführte, stellt ein Fußballverein der 1. oder 2. Bundesliga „grundsätzlich ein gewerbliches Unternehmen im Sinne der Bürgschaftsrichtlinien dar“ - und ist damit antragsberechtigt. (fs/dpa)