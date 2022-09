Schalke: Enttäuschung vor dem Derby für Kenan Karaman

Gelsenkirchen. Kenan Karaman steht mit dem S04 vor seinem ersten Revierderby beim BVB. Doch vor dem großen Spiel musste er zunächst eine Enttäuschung hinnehmen.

Große Enttäuschung für Kenan Karaman vor dem Revierderby des FC Schalke 04 bei Borussia Dortmund.Der neue Spieler des S04 wurde vom deutschen Trainer der türkischen Nationalmannschaft Stefan Kuntz vor den anstehenden Spielen in der UEFA Nations League erneut nicht in den Kader der „Milli Takim“ berufen.

Der 28-jährige Stürmer wird bei den Spielen der Türkei am 22.9. in Istanbul gegen Luxemburg und drei Tage später auf den Faröer Inseln nicht dabei sein. Damit setzt sich ein Trend fort. Denn bereits bei den letzten Spielen in der Nations League im Juni und der 1:3-Niederlage im Play-Off-Spiel um die WM-Teilnahme in Katar gegen Portugal war Karaman nicht mehr berücksichtigt worden. Sein letztes von bisher insgesamt 31 Länderspielen bestritt Karaman am 16. November 2021 beim 2:1-Sieg der Türkei in Montenegro. Sein Debüt feierte er ziemlich genau vier Jahre zuvor bei der 0:2-Niederlage in Rumänien.

Kuntz und Altintop setzen nicht wirklich auf Karaman

Damit brachte der Wechsel in die Türkei von Fortuna Düsseldorf zum damaligen Meister Besiktas Istanbul hinsichtlich der Nationalelf nicht den gewünschten Effekt. Obwohl er für die „Schwarzen Adler“ in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend 35 Spiele bestritt, stand er nur selten im Fokus. Er erzielte allerdings auch nur zwei Treffer.

Dazu kommt, dass Kuntz und der ehemalige Schalker Hamit Altintop im Vorstand des türkischen Fußballverbandes seit einigen Monaten verstärkt auf die Jugend setzen. Nach dem Rücktritt des langjährigen Leaders Burak Yilmaz wollen sie eine neue Nationalmannschaft aufbauen, die perspektivisch zu den großen Nationen im Fußball aufschließen soll. Der aktuelle Kader der Türkei sei sehr jung, sagte Kuntz bereits vor der letzten Nationalelf-Periode. Alle Entscheidungen seien im Hinblick und Fokus auf die Europameisterschaft 2024 in Deutschland getroffen worden.

Karaman war bei der EM-Blamage noch dabei

Auslöser war das blamable Ausscheiden bei der 2021 ausgetragenen EM 2020, bei der die Türkei in der Vorrunde nach drei katastrophalen Spielen ausgeschieden ist. Das hatte auch zur Entlassung des damaligen Trainers Senol Günes und anschließenden Verpflichtung von Stefan Kuntz geführt. Karaman war bei der EM dabei.

Die eingeleitete Verjüngungskur scheint der Türkei bislang auch gut zu bekommen. Nach vier Siegen stehen die Kicker mit dem Halbmond auf der Brust vor dem Wiederaufstieg in die Nations-League-B. Karaman scheint dabei aber zumindest vorläufig keine Rolle mehr zugeteilt zu sein.

