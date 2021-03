Schalke entgeht Millionen-Bonus - Schock über Juve-Aus

Turin. Juventus Turin mit dem Ex-Schalker Weston McKennie hat das Champions-League-Achtelfinale verpasst. Daran war aber ein Bonus für S04 gekoppelt.

Cristiano Ronaldo kniff die Augen fest zusammen und drehte sich in der Mauer weg. Der Schuss rauschte zwischen seinen Beinen hindurch ins Tor, nur Minuten nach dem Freistoß war Juventus Turin in der Champions League draußen. Mal wieder viel zu früh, und nicht zuletzt wegen seines ängstlichen Superstars. Auch im dritten Jahr mit dem fünfmaligen Weltfußballer war für die Alte Dame Schluss, bevor es richtig ernst wird. Das 3:2 (2:1, 0:1) nach Verlängerung gegen den FC Porto war nicht genug, durch das 1:2 in Portugal flog Italiens Serienmeister wegen der Auswärtstorregel im Achtelfinale raus - trotz fast 70-minütiger Überzahl. Und selbst in Gelsenkirchen hatten sie diese Niederlage mit Entsetzen zur Kenntnis genommen. Juves Aus in der Champions League bedeutet auch einen Millionenverlust für den FC Schalke 04.

Denn einer der Mannschaftkollegen von Cristiano Ronaldo ist Weston McKennie. Der US-Amerikaner war zu Saisonbeginn an die Turiner verliehen wurden. Anfang März dieses Jahres verpflichtete Juve den 22-Jährigen dann ganz. Damit flossen weitere 18,5 Millionen Euro als Ablöse an die Königsblauen, die den US-Amerikaner zunächst für 4,5 Millionen Euro in dieser Saison an die Alte Dame ausgeliehen hatten. Juve hatte mit Schalke eine vorzeitige Einigung über den Wechsel erzielt, nachdem der Neuzugang überzeugend aufgespielt hatte. McKennies Vertrag bei den Knappen war ursprünglich bis 2024 datiert. Nur: Hätten die Italiener das Viertelfinale der Champions League erreicht, hätte es noch einmal einen festgelegten Bonus in Höhe von 1,25 Millionen Euro gegeben. Eine Summe, die die finanziell stark angeschlagenen Schalker gut hätten gebrauchen können.

Weitere Chance auf Bonus für Schalke

Aber noch gibt es weitere Chancen auf einen finanziellen Zugewinn durch McKennie: Sollte Juventus die Meisterschaft und/oder den Pokal gewinnen, wird es noch einmal Boni aus Turin geben. McKennie war 2016 aus der Dallas Academy in die Knappenschmiede gewechselt. Der Mittelfeldakteur absolvierte insgesamt 91 Pflichtspiele für die Lizenzspielermannschaft der Schalker. (fs)