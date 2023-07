Schalke: Elgert über Mertcan Ayhan, Ouedraogo und die U19

Mertcan Ayhan spielt auf Schalke in der U19 unter Norbert Elgert – er hat S04 gerade für weitere Zeit zugesagt.

Gelsenkirchen. Schalkes A-Jugend-Trainer äußert sich zum Abschied von Ex-Kapitän Hansen, den Umgang mit der Komfortzone – und warnt vor zu viel Hype um Talente.

Schalkes Talent-Förderer Norbert Elgert hat in seiner Zeit als U19-Trainer schon viele Spieler kommen und gehen sehen. Der Ex-Profi, der in seine 27. Saison als A-Jugend-Coach bei den Königsblauen einbiegt, weiß, dass sich die Zeit verändert hat und Talente heute viel schneller zu Shooting-Stars katapultiert werden als es in den 80er und 90er Jahren der Fall war.