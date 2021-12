Schalke: Elgert-Team testet gegen einen Männer-Oberligisten

Bevor es am 6. Februar in der A-Junioren-Bundesliga beim SC Preußen Münster weitergehen wird, stehen für Arbnor Aliu und die U-19-Fußballer des FC Schalke 04 zwei Januar-Testspiele auf dem Programm.

Die Bilanz aus den vier letzten Spielen der A-Junioren-Bundesliga sieht für die U-19-Fußballer des FC Schalke 04 nicht gut aus: nur zwei von zwölf möglichen Punkten und beide Revierderbys gegen Borussia Dortmund (0:4) und den VfL Bochum verloren (0:1).

Nach neun Partien – in dieser Einfach-Runde 2021/22 werden lediglich 16 gespielt – liegt die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert mit 15 Punkten drei Zähler hinter dem Tabellenzweiten Bayer Leverkusen und somit dem Rang, der zur Teilnahme am Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft berechtigt. Allerdings hat das Team des ehemaligen Schalkers Sven Hübscher eine Begegnung weniger absolviert.

Niederrhein-Oberligist TVD Velbert kommt nach Gelsenkirchen

Um sich für den Start der zweiten Saisonhälfte am 6. Februar (Sonntag, 11 Uhr) beim SC Preußen Münster zu rüsten, werden die königsblauen U-19-Fußballer im Januar zwei Testspiele absolvieren. In der ersten dieser beiden Partien können sich die Schalker A-Junioren dann auch an ihren bislang letzten Bundesliga-Sieg erinnern.

Die U 19 des Wuppertaler SV, die das Elgert-Team am 18. Oktober mit 8:0 geschlagen hat, wird am 9. Januar (Sonntag, 11 Uhr) am Parkstadion zu Gast sein. Genau eine Woche später (16. Januar, 11 Uhr) wird der Kontrahent ein Männer-Oberligist sein, und zwar der TVD Velbert, der in der Niederrhein-Staffel auf dem zehnten Tabellenplatz liegt.

Schalkes U 23 trifft auf Frank Fahrenhorst und den VfB Stuttgart II

Vor dem Start in die zweite Saisonhälfte der Regionalliga West stehen auch im Terminkalender der U-23-Mannschaft des FC Schalke 04 zwei Testspiele. Zunächst wird die Mannschaft von Trainer Torsten Fröhling am 8. Januar (Samstag, 14 Uhr) auf die Sportfreunde Baumberg treffen, den Tabellensiebten der Niederrhein-Oberliga, ehe am 15. Januar (Samstag) Trainer Frank Fahrenhorst nach Gelsenkirchen zurückkehren wird.

Dann wird sich die Schalker U 23 mit dem VfB Stuttgart II messen, dem Tabellen-14. der Regionalliga Südwest. Anstoß der Partie wird um 11 Uhr sein. (AHa)

