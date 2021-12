Schalke: Elgert-Schüler ist fürs U-18-Nationalteam nominiert

Schalkes Semin Kojic steht für das Winterturnier in Israel im Aufgebot der deutschen U-18-Nationalmannschaft.

Frankfurt. Für einen Schalker U-19-Spieler beginnt die Weihnachtspause später: Winterturnier in Israel. Das Elgert-Team startet dann im Januar in Göttingen.

Die Winterpause wird für einen U-19-Fußballer des FC Schalke 04 etwas später beginnen: Semin Kojic, der mit den Königsblauen in der A-Junioren-Bundesligaam Sonntag (11 Uhr) im Parkstadion zum letzten Spiel des Jahres den Revierrivalen VfL Bochum empfangen wird, steht für das Winterturnier in Israel im Aufgebot der deutschen U-18-Nationalmannschaft.

Für diese letzte Maßnahme des Jahres hat U-18-Nationalspieler Guido Streichsbier insgesamt 24 Spieler nominiert, die zwischen dem 9. und 18. Dezember drei Spiele bestreiten wird. Semin Kojic & Co. treffen auf Russland (12. Dezember, Sonntag, 11 Uhr), Israel (15. Dezember, Mittwoch, 19 Uhr) und die Vereinigten Arabischen Emirate (17. Dezember, Freitag, 11 Uhr). Neun weitere Akteure stehen auf Abruf bereit.

Schalkes U 19 startet beim Hallenturnier in Göttingen

Nach dem Jahresabschluss im Nahen Osten wird es für die deutsche U-18-Auswahl vom 20. bis 30. März 2022 mit dem nächsten Lehrgang weitergehen. Dann misst sich der DFB-Nachwuchs am 24. und 27. März gleich zweimal mit seinen Altersgenossen aus Frankreich. Zum Kader für das Turnier in Israel gehören auch Spieler von den Schalker Reviernachbarn: Hamza Anhari und Baran Mogultay vom MSV Duisburg, Joshua Quarshie von Rot-Weiss Essen sowie Mohammed Tolba vom VfL Bochum.

Für die A-Junioren des FC Schalke 04 wird das Jahr 2022 mit dem Sparkasse & VGH-Cup in Göttingen beginnen. Bei diesem internationalen, hochklassig besetzten Hallenturnier vom 6. bis 9. Januar in der Lokhalle wird die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert in der Hanseatic-Gruppe auf folgende Kontrahenten treffen: den FC Brügge, den FC Eintracht Northeim, den JFV Eichsfeld-Mitte, die JSG Markoldendorf/Elfas und den SV Rotenberg.

Internationale Starter in Göttingen werden der FC Arsenal, AZ Alkmaar, der FC Brügge, Austria Wien, der FC Fulham und Manchester United sein. Weitere Bundesligisten neben dem FC Schalke 04 im Feld sind der 1. FC Union Berlin, der 1. FSV Mainz 05, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt und Hannover 96. (AHa)

