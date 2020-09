Schalke: Elgert dementiert Amtsantritt als Interimstrainer

Wuppertal/Gelsenkirchen. Wird Schalkes Nachwuchstrainer-Ikone Norbert Elgert Interimstrainer der Profis? Er dementierte das nach dem U19-Spiel in Wuppertal.

Wer folgt auf David Wagner als Cheftrainer des FC Schalke 04? Sky und Bild berichteten, dass Nachwuchstrainer-Ikone Norbert Elgert als Interimstrainer eingeplant sei. Auf Nachfrage dieser Redaktion reagierte Elgert nach dem 2:1-Erfolg der U19 beim Wuppertaler SV mit einer deutlichen Antwort.

"Klares Dementi!", sagte Elgert und ergänzte: "Das stimmt so nicht. Ich fokussiere mich zu 100 Prozent auf meine Aufgabe, die ist anspruchsvoll genug. Ich denke, dass ich Schalke in dieser Position am meisten helfen kann."

Schalke hatte Elgert schon mehrfach den Trainer- oder Interimstrainer-Posten angeboten - stets hatte er ausgeschlagen.