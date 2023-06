Schalke-Ehrenspielführer: Benedikt Höwedes steht zur Wahl

Gelsenkirchen. Benedikt Höwedes könnte als zehnter Kapitän in die königsblaue Ruhmeshalle einziehen. Fans können ihr Votum auf der JHV abgeben.

Benedikt Höwedes genießt bei den Fans des FC Schalke 04 nach wie vor einen hohen Stellenwert. Der Kult-Spieler, der den Sprung aus der Knappenschmiede bis in die Schalker Profi-Mannschaft schaffte und 2014 mit Deutschland in Brasilien den WM-Pokal in die Höhe reckte, kann jetzt die nächste Sympathie-Stufe erreichen. Auf der Mitgliederversammlung am kommenden Samstag können die Anhänger für Höwedes abstimmen, um als zehnter Schalker Profi in die Spielführer-Ruhmeshalle aufgenommen zu werden.

Vor 15 Jahren sind auf der Schalker Jahreshauptversammlung mit Thomas Student, Ernst Kuzorra, Hermann Eppenhoff, Berni Klodt, Manfred Kreuz, Reinhard „Stan“ Libuda, Klaus Fischer, Olaf Thon und Tomasz Waldoch neun ehemalige Schalker Spieler zu Ehrenspielführern gewählt worden. Zu diesem Zeitpunkt ist Höwedes gerade dem Jugendalter entwachsen. 2006 holt „Bene“ mit der von Norbert Elgert trainierten Schalker U19 die Deutsche Meisterschaft. Im Herbst 2007 debütiert der Abwehrspieler für Schalke 04 in der Bundesliga. Zwei Jahre später gewinnt Höwedes mit der Deutschen U21-Auswahl die Europameisterschaft.

Höwedes war viele Jahre Schalke-Kapitän

Weitere zwei Jahre danach ist das ehemalige Knappenschmiede-Talent A-Nationalspieler. Der kometenhafte Aufstieg des hart arbeitenden Höwedes führt ihn über den DFB-Pokalsieg mit Schalke bis hin zum WM-Titel mit Deutschland. Sechs Jahre führt „Bene“ seinen Herzensklub S04 als Kapitän durch alle Höhen und Tiefen. 240 Bundesligaspiele, 66 internationale Einsätze und 27 Pokal-Partien für Schalke 04 stehen in der Vita von Höwedes.

2017 ist das Märchen zwischen Höwedes und Schalke vorbei. Beim damaligen Trainer Domenico Tedesco ist die Schalker Kult-Figur plötzlich nicht mehr unantastbar. Der Abwehr-Routinier sitzt teilweise auf der Bank, ist kein Spielführer mehr und spürt nicht mehr das nötige Vertrauen. Höwedes wechselt zu Juventus Turin und verabschiedet sich mit Herzschmerz-Worten von den Schalker Zuschauern: „Reisende kann man aufhalten, wenn man will. Ich gehe als Spieler, ich bleibe als Fan.“

2020 beendete Höwedes seine Karriere

Als Leihspieler wird er mit Juve Meister und Pokalsieger. Anschließend folgt der Wechsel zu Lokomotive Moskau. Mit dem Hauptstadt-Verein trifft Höwedes in der Champions League auf Schalke 04. Nach dem Gruppenspiel auf Schalke läuft „Bene“ eine emotionale Ehrenrunde und bekommt tosenden Applaus von „seinen“ S04-Fans. Im Juni 2020 verabschiedet sich Höwedes von der großen Fußballbühne, bleibt seinem Lieblingssport aber treu und fungiert ab 2021 beim DFB als Bindeglied zwischen Nationalelf und Führungsebene. Ende 2022 endete die Zusammenarbeit.

