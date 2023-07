Schalke-Duo Lasogga und Topp: Das sagt S04-Trainer Fimpel

Gelsenkirchen. Bei Schalkes Auftakt-Niederlage gibt es viele Ansatzpunkte. Aus einigen Dingen muss die U23 der Königsblauen lernen, einiges lief positiv.

Die Reserve des FC Schalke 04 erlebte einen Nachmittag zum Vergessen. Zum Start in die Serie 2023/2024 setzte es eine 2:5-Pleite gegen den 1. FC Bocholt. Ab der 42. Minute spielte Schalke in Unterzahl, nachdem Grace Bokake wegen einer Notbremse vom Platz flog. „Grundsätzlich war die rote Karte natürlich ein Knackpunkt“, sagt Schalkes U23-Trainer Jakob Fimpel, „es ist immer so: In einer Situation, in der wir eigentlich klar besser ins Spiel kommen, bauen wir den Gegner mit so eine Situation wieder auf und kassieren dann durch den Freistoß auch noch das Tor. Das sind schon Nackenschläge, die man dann wegstecken muss.“