Schalke droht Minuskulisse gegen SV Elversberg

Gelsenkirchen. Für die Partie des FC Schalke 04 gegen die SV Elversberg am Freitag sind heute bis 12 Uhr noch Tickets im Gästebereich verfügbar.

Am Freitagabend (18.30 Uhr/MagentaSport) will der FC Schalke 04 den nächsten Schritt aus der Krise machen. Beim Heimspiel gegen die SV Elversberg soll der dritte Sieg in Folge in der 2. Bundesliga gelingen. Aber wie viele Zuschauer werden gegen den Aufsteiger dabei sein? Droht den Königsblauen etwa eine Minuskulisse?

Normalerweise stehen den Fans der Gästevereine in der 62.271 Zuschauer fassenden Schalker Arena in der Südkurve bis zu 6.200 Tickets zur Verfügung. 4.400 Sitzplatzkarten in den Blöcken U, S1, 53 und 55 bis 64 sowie 1.800 Stehplätze in den Blöcken V und W.

Karten auf Schalke sonst in wenigen Stunden vergriffen

Gegen den 1. FC Kaiserslautern zum Beispiel waren die zur Verfügung stehenden Gästekarten binnen weniger Stunden vergriffen. Aber gerade in der 2. Liga gibt natürlich auch Spiele, in denen der Gastverein das Kontingent nicht voll ausschöpft. Deshalb teilte der S04 bereits Ende September mit, dass durch Rückläufer aus dem Gästekontingent auch für Fans der Königsblauen wieder Tickets zur Verfügung stehen. Hinzu kommt, dass manchmal aus Sicherheitsgründen einige Karten nicht verkauft werden dürfen.

Den Fans der SV Elversberg, die aktuell als Tabellenzehnter fünf Punkte mehr als die Knappen auf dem Konto haben, verblieben die Blöcke 63 und 64, sowie der Stehplatzbereich. Aber selbst diese sind bislang nicht ausverkauft. Der Block 64 war belegt, aber für den Block 63 waren am Dienstagabend noch etwa 100 Tickets über die Homepage des SV Elversberg zum Preis von 27,50 für Erwachsene bis zu 16,50 Euro für Kinder erhältlich. Auch Stehplatzkarten konnten bis zu zehn pro Person für 16,50 Euro (Erwachsene) bis zehn Euro (Kinder) für die Fans der 13.000-Einwohner-Stadt bestellt werden.

Freie Plätze im Gästebereich der Schalke-Arena

Der Vorverkauf läuft noch bis diesen Mittwoch, 12 Uhr. Eine Tageskasse wird es nicht geben. Es ist also damit zu rechnen, dass die Arena, für die es ansonsten im gesamten Bereich für die Schalke-Fans nur noch ganz wenige Einzeltickets als Rückläufer und wenige La-Ola-Tickets zu erwerben gab, nicht ganz ausverkauft sein wird.

Dennoch dürfte die Zuschauerzahl für die Arena, die in dieser Saison bislang eine Auslastung von 99 Prozent hatte, auch am Freitag gegen Elversberg wieder über 60.000 liegen. Das geringste Zuschaueraufkommen lag in dieser Saison bei 60.403 Zuschauern beim Spiel gegen Holstein Kiel. Gegen den 1. FC Magdeburg waren 61.755 Fans im Stadion. Beim Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern waren 61.801 Zuschauer zu Besuch, gegen Hertha BSC 61.887 und beim letzten Heimspiel gegen Hannover 96 die Höchstzahl von 62.271.

Schalke-Duell mit HSV um höchste Auslastung

Interessant ist die Zahl auch deshalb, weil die Königsblauen sich mit dem Hamburger SV eine Art Kopf-an-Kopf-Rennen um die höchste Auslastung liefern. Auch der HSV hat im Volksparkstadion eine Zuschauerauslastung von 99 Prozent, das sind aktuell 56.617 Menschen pro Heimspiel. Dort passen nur 57.000 Zuschauer hinein. Erst in der vergangenen Saison hatten die Rothosen mit 53.907 Stadionbesuchern pro Spiel einen Allzeitrekord für die 2. Liga aufgestellt.

