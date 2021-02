Schalke droht der nächste Bundesliga-Negativrekord

Gelsenkirchen. Nach dem 0:4 im Derby gegen den BVB scheint die Lage auf Schalke aussichtslos. S04 könnte bald zu den schlechtesten Absteigern gehören.

Auf Schalke gehen die Lichter aus. Nach der empfindlichen Derby-Klatsche gegen den Rivalen Borussia Dortmund deutet alles auf den Abstieg in die 2. Bundesliga hin. Ein Blick auf die Zahlen offenbart das gesamte Schalker Elend: Der Revierklub ist abgeschlagen Letzter. Seit Einführung der Drei-Punkte-Wertung 1995/96 gab es noch nie ein Team mit nur neun Zählern nach 22 Partien. Nur Tasmania Berlin war zu diesem Saison-Zeitpunkt noch schlechter als die Gelsenkirchener, die vor 23 Monaten noch in der Champions League spielten.

Schalke schickt sich an, als schlechtester Absteiger seit Einführung der Drei-Punkte-Regel in die Bundesliga-Geschichte einzugehen. Der SC Freiburg kam 2005 auf 18 Zähler, die Gelsenkirchener haben zwölf Spiele vor Schluss die Hälfte der Punkte.

Doch selbst der Negativrekord von Tasmania Berlin aus der Saison 1966 (umgerechnet zehn Punkte) ist noch nicht erreicht. Immerhin gelang es den Schalkern zu Jahresbeginn, die historische Sieglos-Serie (31) der Berliner nicht zu erreichen. Dies glückte allerdings erst im 30. Anlauf.

Nichtsdestotrotz sieht es derzeit so aus, als müsste sich der Traditionsverein aus dem Revier mit einer historisch geringen Punkteausbeute aus der Fußball-Bundesliga verabschieden. Hält Schalke den aktuellen Punkteschnitt von 0,4 Zählern, würde S04 die Saison mit 14 Punkten abschließen. Welchen Platz das in der Liste der zehn schlechtesten Teams der Bundesliga-Geschichte bedeuten würde, lesen Sie in dieser Übersicht.

Schalkes aktuelle Bundesliga-Bilanz: 22 Spiele, 9 Punkte, 15:56 Tore.

Platz 10

Tennis Borussia Berlin , Saison 1974/1975 (21 Punkte, 38:89 Tore)

Platz 9

Dynamo Dresden , Saison 1994/1995 (20 Punkte, 33:68 Tore)

Platz 8

SC Paderborn , Saison 2019/2020 (20 Punkte, 37:74 Tore)

Platz 7

VfB Leipzig , Saison 1993/1994 (20 Punkte, 32:69 Tore)

Platz 6

1. FC Nürnberg, Saison 1983/1984 (20 Punkte, 38:85 Tore)

Platz 5

1. FC Nürnberg , Saison 2018/2019 (19 Punkte, 26:68 Tore)

Platz 4

SC Freiburg , Saison 2004/2005 (18 Punkte, 30:75 Tore)

Platz 3

Hertha BSC , Saison 1990/1991 (17 Punkte, 37:84 Tore)

Platz 2

Wuppertaler SV , Saison 1974/1975 (14 Punkte, 32:86 Tore)

Platz 1

Tasmania Berlin , Saison 1965/1966 (10 Punkte, 15:108 Tore)

