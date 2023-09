Schalke-Drama gegen Magdeburg: Warum dieser Sieg ein Wendepunkt sein könnte

Was für ein Spiel: Mit 4:3 gewinnt Schalke gegen den FC Magdeburg - darauf hätte nach den katastrophalen ersten 30 Minuten wohl niemand mehr gewettet. War das die Wende zum Besseren für Schalke? Darüber diskutieren Robin Haack und Matthias Heselmann in der neuen Folge von 19:04 - der Schalke-Talk.

Was für ein Spiel: Mit 4:3 gewinnt Schalke gegen den FC Magdeburg - darauf hätte nach den katastrophalen ersten 30 Minuten wohl niemand mehr gewettet. Sebastian Polter (40., 79./Foulelfmeter), Derry John Murkin (62.) und Thomas Ouwejan (69.) trafen in einem wilden Spiel vor 61.755 Zuschauern für die Königsblauen. Der FCM lag durch Tore von Silas Gnaka (16., 27.) und Connor Krempicki (67.) lange auf Siegkurs und schnupperte damit an der Tabellenführung. S04 präsentierte sich in der ersten halben Stunde in einem katastrophalen Zustand, kämpfte sich dann aber zurück in die Partie.

Die Schalke-Fans feuerten ihr Team während der ersten halben Stunde lautstark an. Als die Gäste in der 33. Minute durch Leon Bell Bell und Baris Atik innerhalb von wenigen Sekunden zweimal das 0:3 auf dem Fuß hatten, gab es aber erstmals gellende Pfiffe. Polters Treffer verhinderte, dass die Stimmung komplett kippte. Am Ende lagen sich alle, die es mit den Königsblauen halten, in den Armen. Nach dem vierten Tor stürmte auch Maskottchen Erwin zum Jubeln auf den Rasen. Es war eine emotionale Achterbahnfahrt mit einem positiven Ende für die Schalker.

War das die Wende zum Besseren für Schalke? Darüber diskutieren Robin Haack und Matthias Heselmann in der neuen Folge von 19:04 - der Schalke-Talk.

