Schalke: Diese Fans verdienen nicht 2. Liga gegen Elversberg

Gelsenkirchen. Die Schalke-Spieler kämpfen und punkten, die Schalke-Fans brüllen und feiern: Das 2:2 im Revierderby gegen den BVB macht Mut im Abstiegskampf.

Die Schalker Fans hatten sofort ein Gespür dafür, dass sich Unentschieden auch wie Siege anfühlen können. „Die Nummer eins, die Nummer eins…“ Es ist über die Grenzen des Ruhrgebiets hinaus bekannt, wie der Schlachtruf endet, aber zur Sicherheit noch einmal die vollständige Variante: „Die Nummer eins im Pott sind wir“, dröhnte es den königsblauen Spielern, nach dem 2:2 (0:1) im Revierderby gegen Borussia Dortmund feinsäuberlich wie mit dem Lineal gezogen vor dem eigenen Anhang versammelt, aus der Nordkurve entgegen. Für den BVB war es ein verlorener Sieg, aber das ging in diesem Moment einfach unter. In Dortmund gibt es die Gelbe Wand – in Gelsenkirchen die Blaue Wand als Pendant