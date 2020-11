Schalke: Diese Entscheidungen muss Trainer Baum treffen

Gelsenkirchen. Wer steht im Kellerduell in Mainz in der Startelf des FC Schalke 04? Trainer Manuel Baum muss einige harte Entscheidungen treffen. Die Analyse.

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider hatte zu Beginn der Woche im Gespräch mit dieser Redaktion von zwei "wegweisenden Spielen" gesprochen. Das erste davon hat der Fußball-Bundesligist gewonnen, auch wenn die Leistung beim 4:1 im DFB-Pokal über Regionalligist Schweinfurt 05 dürftig war. Das zweite Spiel ist deutlich wichtiger. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) tritt der Vorletzte Schalke beim Schlusslicht FSV Mainz 05 an. Beide Teams sind noch sieglos, Schalke hat aber immerhin schon zwei Punkte geholt. Die Mainzer haben alle sechs Partien verloren.

Trainer Manuel Baum ließ sich am Tag vor dem Mainz-Spiel in der Pressekonferenz nicht in die Karten schauen. Da nur ein Spieler wegen einer Verletzung fehlt (Suat Serdar), hat er eine Menge Auswahl. Es gibt einige gesetzte Spieler: Abwehr-Turm Salif Sané gehört dazu, Kapitän Omar Mascarell, auch Linksverteidiger Bastian Oczipka und Mark Uth in der Offensive. Doch Baum steht vor einigen kniffligen Entscheidungen. Wir stellen sie vor:

Torwart - Ralf Fährmann oder Frederik Rönnow: Beide bekamen in den ersten sieben Pflichtspielen der Saison die gleiche Einsatzzeit - Fährmann kam in dreieinhalb Spielen zum Einsatz, der von Eintracht Frankfurt auf Leihbasis gekommene Rönnow auch. Nun steht eine Entscheidung für den ehemaligen Torhüter Baum an. Er muss eine Nummer eins benennen, das Wechselspiel soll nicht ewig weitergehen. Was spricht für wen? Für Fährmann spricht vor allem die hohe Identifikation mit seinem Verein. Seine Form ist ansteigend, am Erfolg über Schweinfurt am Dienstag hatte er durch einen abgewehrten Elfmeter einen entscheidenden Anteil. Rönnow wiederum verlieh der Abwehr mehr Stabilität als zuvor Fährmann. Rönnow kassierte nur sechs der 20 Gegentore, Fährmann aber 14. Tipp der Redaktion: Rönnow spielt.

Innenverteidigung - Ozan Kabak oder Malick Thiaw: In der Innenverteidigung hat Baum viele Alternativen - personell und taktisch. Egal ob er auf eine Dreier- oder Viererkette setzt: Salif Sané steht definitiv in der Startelf. Er ist Baums Abwehrchef. Die zweite dürfte an Matija Nastasic gehen. Wenn Baum nun auf eine Dreierkette setzt: Wer übernimmt Position drei? Malick Thiaw (19) überzeugte im Liga-Spiel gegen Stuttgart (1:1), köpfte das einzige Schalker Tor. Im Spiel gegen Schweinfurt aber ließ sich Thiaw vor dem einzigen Gegentor austanzen, zur Pause musste er raus. Ozan Kabak ist eins der begehrtesten Innenverteidiger-Talente Europas, er soll Schalke möglicherweise schon im Winter viel Geld einbringen. Aber ihm fehlt die Spielpraxis, zuletzt verpasste er fünf Partien wegen einer Sperre. Tipp der Redaktion: Kabak ergänzt eine mögliche Dreierkette - in einer Viererkette wären Sané und Nastasic erste Wahl.

Linker Verteidiger - Bastian Oczipka oder Hamza Mendyl: Oczipka bestritt alle Bundesligaspiele von der ersten bis zur letzten Minute, Vertreter Hamza Mendyl bekam im Pokalspiel eine Chance. Die konnte er aber nicht nutzen, weshalb der Tipp in diesem Fall leicht ist. Tipp der Redaktion: Oczipka bleibt Schalkes Nummer eins auf der linken Seite.

Stürmer - Vedad Ibisevic oder Goncalo Paciencia: In einem der sieben Pflichtspiele standen die Stoßstürmer gemeinsam in der Startelf - sonst spielte immer einer von ihnen. So ist das auch in Mainz zu erwarten. Formstärker ist Ibisevic, der gegen Schweinfurt sein erstes Pflichtspieltor für Schalke erzielte. Er ist zudem einer, der eher dagegenhalten kann als der Portugiese, der von Baum zuletzt für einige theatralische Faller gerügt wurde. Tipp der Redaktion: Ibisevic ist erste Wahl

Das sind die heißesten Duelle vor dem Keller-Knaller. Natürlich muss Baum weitere Entscheidungen treffen. Doch die sind dann von der jeweiligen Taktik abhängig. Klar ist: Gute Chancen auf einen Startelf-Einsatz haben Alessandro Schöpf und Steven Skrzybski. Um ihren Platz bangen müssen Benjamin Stambouli und Nabil Bentaleb, die gegen Schweinfurt nicht nachhaltig auf sich aufmerksam machen konnten.