Schalke: Die Top 11 der königsblauen Derbyhelden

Gelsenkirchen. Unzählige Geschichten hat das Revierderby zwischen Schalke und dem BVB geschrieben - und natürlich einige Helden hervorgebracht. Eine Auswahl

Zum 100. Mal treffen Schalke 04 und Borussia Dortmund an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga aufeinander. In den zurückliegenden 99 Duellen zwischen den beiden Revier-Rivalen wurden bereits zahlreiche Geschichten geschrieben – und auch Helden geboren, sowohl in Schwarz-Gelb als auch in Königsblau.