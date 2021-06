Schalke: DFL verkündet Zweitliga-Spielplan am 25. Juni

Gelsenkirchen. Gegen wen startet Bundesliga-Absteiger Schalke 04 in die Zweitliga-Saison? Das entscheidet sich erst Ende Juni, wie die DFL verkündete.

Der Spielplan für die Saison in der 2. Bundesliga wird am 25. Juni bekanntgegeben – also erst in gut drei Wochen. Die Bekanntgabe erfolgt damit exakt vier Wochen vor dem Eröffnungsspiel der Zweiten Liga am Freitag, dem 23. Juli. Die Fans des FC Schalke 04 müssen noch ein wenig warten, bis sie erfahren, wann und gegen wen die Saison beginnt. (MH/aer)

Die Teams & Trainer der 2. Bundesliga

Schalke 04 (Absteiger) - Trainer: Dimitrios Grammozis

Werder Bremen (Absteiger) - Trainer: Markus Anfang (neu)

Holstein Kiel - Trainer: Ole Werner

Hamburger SV - Trainer: Tim Walter (neu)

Fortuna Düsseldorf - Trainer: Christian Preußer (neu)

1. FC Heidenheim - Trainer: Frank Schmidt

Hannover 96 - Trainer: Jan Zimmermann (neu)

1. FC Nürnberg - Trainer: Robert Klauß

Karlsruher SC - Trainer: Christian Eichner

FC St. Pauli - Trainer: Timo Schultz

Darmstadt 98 - Trainer: noch offen

SC Paderborn - Trainer: Lukas Kwasniok (neu)

SV Sandhausen - Trainer: Gerhard Kleppinger

Erzgebirge Aue - Trainer: noch offen

Jahn Regensburg - Trainer: Mersad Selimbegovic

Dynamo Dresden (Aufsteiger) - Trainer: Alexander Schmidt

Hansa Rostock (Aufsteiger) - Trainer: Jens Härtel

FC Ingolstadt (Aufsteiger) - Trainer: Tomas Oral

