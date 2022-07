Schalke U19: Pokal im Saarland und Bundesliga-Start beim BVB

Keke Topp und die U-19-Fußballer des FC Schalke 04 starten beim Deutschen Meister in die neue Saison des Bundesliga West.

Frankfurt. Die erste Runde des DFB-Pokals der Junioren ist ausgelost: Schalke muss zu einem Regionalligisten reisen. MSV Duisburg erwartet den VfL Bochum.

Die U-19-Fußballer des FC Schalke 04, die sich gerade im Trainingslager in Billerbeck befinden und ihr erstes Testspiel der Saisonvorbereitung gegen den Männer-Oberligisten 1. FC Gievenbeck am Sonntag mit 5:2 gewonnen haben, müssen in der ersten Runde des DFB-Pokals der Junioren, die für den 11. September (Sonntag, 11 Uhr) angesetzt ist, ins Saarland reisen.

Das Team von Trainer Norbert Elgert gastiert bei der JFG Schaumberg/Prims, der Juniorenfördergemeinschaft aus den Vereinen SV Hasborn, VfL Primstal, SV Überroth, SV Scheuern und Sportfreunde Tholey. Die vergangenen Saison hat die JFG in der Meisterrunde der Regionalliga Südwest auf dem siebten Rang abgeschlossen.

Ziehungsleiter Holger Bellinghoff, der Vorsitzende des DFB-Jugendausschusses, und Losfee Gunther Metz, der Co-Trainer der deutschen U-19-Nationalmannschaft, haben am Montag im DFB-Campus in Frankfurt die 16 Erstrunden-Partien ausgelost. Pokalsieger VfB Stuttgart reist zum TSV 1860 München, zudem kommt es zum Berliner Stadtderby zwischen Hertha Zehlendorf und Hertha BSC.

West-Derby: Der MSV Duisburg erwartet den VfL Bochum

In einem West-Derby trifft der MSV Duisburg auf seinen Bundesliga-Rivalen VfL Bochum. Borussia Dortmund, der Deutsche Meister, der die neue Saison der Bundesliga-Staffel West am 14. August (Sonntag, 11 Uhr) mit dem Revierderby gegen den FC Schalle 04 eröffnen wird, gastiert beim FC Energie Cottbus (Bundesliga Nord/Nordost).

Das Teilnehmerfeld für den DFB-Pokal der Junioren besteht aus 13 Amateur- und 19 Lizenzmannschaften. Gezogen wurde aus zwei Töpfen, wobei das Amateurteam in jeder Partie Heimrecht hat. (AHa)

Die 16 Paarungen der ersten DFB-Pokal-Runde im Einzelnen:

SV Babelsberg 03 – TSG 1899 Hoffenheim

Bahlinger SC – FC Hansa Rostock

Rot-Weiss Essen – 1. FC Köln

JFG Schaumberg/Prims – FC Schalke 04

Hertha 03 Zehlendorf – Hertha BSC

SV Eintracht Trier – Eintracht Frankfurt

MSV Duisburg – VfL Bochum

SSV Ulm – Bayer 04 Leverkusen

Kickers Offenbach – FC St. Pauli

FC Energie Cottbus – Borussia Dortmund

FC Carl Zeiss Jena – Holstein Kiel

Dynamo Dresden – FSV Mainz 05

TSV 1860 München – VfB Stuttgart

1. FC Nürnberg – 1. FC Magdeburg

FC Augsburg – RB Leipzig

SV Werder Bremen – Hannover 96

