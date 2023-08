Schalke: DFB gibt Sperre für Ron Schallenberg bekannt

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 muss die nächsten Aufgaben ohne Neuzugang Ron Schallenberg bestreiten. Er wurde vom DFB für seine Rote Karte gesperrt.

39 Minuten waren im Heimspiel von Schalke 04 gegen Holstein Kiel gespielt, als sich Ron Schallenberg als letzter Mann nur noch mit einem Foul zu helfen wusste. Den auf das S04-Tor zustürmenden Steven Skrzybski traf Schallenberg kurz vor dem Strafraum an der Hacke – und sah dafür von Schiedsrichter Deniz Aytekin die Rote Karte.

Schalke zwei Spiele ohne Ron Schallenberg

Nun steht fest, wie lang der Mittelfeldspieler den Königsblauen für dieses Vergehen fehlen wird: zwei Spiele. Er verpasst somit das Auswärtsspiel bei Wehen Wiesbaden am Samstag (13.30 Uhr/Sky) und auch das Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg am 16. September (20.30 Uhr/Sky und Sport1). Erst in der Partie beim FC St. Pauli am 23. September (20.30 Uhr/Sky und Sport1) ist Schallenberg somit wieder einsatzfähig.

Die Schalker und auch Ron Schallenberg haben dem Urteil des DFB-Sportgerichts zugestimmt. Es ist somit rechtskräftig.

Schalke: Schlechtester Saisonstart der Vereinsgeschichte in Liga zwei

Schalke musste nach der Roten Karte für Ron Schallenberg über 50 Minuten in Unterzahl spielen und konnte die Partie nicht mehr drehen. Benedikt Pichler (15.) und Shuto Machino (59.) erzielten die Tore für die Kieler Mit nur drei Punkten liegt S04 als 15. schon weit hinter den angepeilten Aufstiegsrängen zurück. Im vierten Punktspiel war es schon die dritte Niederlage. Damit legten die Schalker den schlechtesten Saisonstart in ihrer Vereinsgeschichte im Fußball-Unterhaus hin.

Allerdings: Vor zwei Jahren hatte Königsblau zum gleichen Zeitpunkt nur einen Zähler mehr - und stieg am Ende der Saison auf.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04